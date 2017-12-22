Колонка Павла Недостоева всегда полна впечатляющих видео из мира Event

Павел Недостоев, партнер и бренд-директор event-агентства DEPARTÁMENT



В этом году московскому event-агентству DEPARTÁMENT, обладателю множества российских и международных премий и лауреату профессиональных конкурсов, исполняется 10 лет. SOSTAV попросил партнера и бренд-директора агентства, Павла Недостоева, создать серию колонок об event-бизнесе. Эта колонка – о тех командах, чей вклад в создание мероприятий в России сложно переоценить.

Любой проект в сфере создания по-настоящему уникального и революционного ивента является плодом работы event-агентства, сумевшего найти и собрать воедино деятельность нескольких прогрессивных команд и подрядчиков. Для достижения нужного результата – большого и успешного медийного ивента, о котором напишут не только в России, но и за рубежом – агентству важно уметь замотивировать классной идеей, дать поле для творчества и реализации амбиций.

Каждый ивент с фактором «WOW» – это синергия команд подряда и талантливого ивент-менеджера, сумевшего правильно применить их сильные стороны.

В этой колонке собраны восемь таких отечественных команд-подрядчиков, и чьи работы узнают во всем мире.

SILA SVETA

Мастодонты российской мультимедиа-индустрии, занимающиеся комплексными подходами к каждому новому проекту. Многие работы DEPARTÁMENT были созданы в коллаборации с SILA SVETA. Их вклад в проект уже нельзя считать работой подряда - они становятся полноценными партнерами. SILA SVETA - настоящие креаторы. Наше партнерство и творческая синергия насчитывают уже несколько лет.

Audi A4 launch: #a4space

AUDI A7 - GERMANY

VOGUE MET GALA 2017

Monoleak

Удивительно талантливые мастера звука, эта студия создала целый ряд музыкальных миров. Сейчас в России если думаешь “звуковое оформление шоу”, сразу думаешь о Monoleak —эти ребята не просто оформляют, но и чувствуют то, что должно происходить на сцене. Результат получается не хуже, чем у голливудских блокбастеров, а их музыка становится неотъемлемой частью шоу.

BMW 7 Launch «7 Questions to Yourself»

Music & SFX for Samsung Galaxy Note 8 Presentation (NYC)

Audi A5 Launch ‘Artificial Intelligence vs. YOU’

Interactive Lab

Технологическая студия, специализирующаяся на интерактивных решениях.

Настоящие «гики»-технари от ивент-индустрии, ребята из Interactive Lab сами пишут весь свой софт, и их пытливые умы часто приводили наши с ними сотрудничества к уникальными результатам – таким, как «Первый кинотеатр виртуальной реальности #imagineQ7» или презентация Audi A5 с использованием технологии motion tracking в реальном времени. Из последнего – Interactive Lab начали заниматься созданием шоу с дронами.

Audi A5 Launch: Artificial Intelligence vs. YOU

Logistics Evolved – First Drone Show in Russia

Full VR Audi Q7 presentation

The Loop

Два гения из Москвы, делающие для рекламы мощнейшую графику мирового уровня. Среди клиентов - Boeing, Bloomberg, New Balance, Samsung, CBN, Anta, Intel, Comcast, Toyota, MTV, McDonalds, Asus, Ford, World Olympic Games Committee… Авторы нашумевшей рекламы Российской армии. На их счету также музыкальные клипы, заставки, полные пакеты графических решений и оформления крупных ивентов. Специалисты, равных которым в компьютерной графике в радиусе нашей страны нет.

What is Bloomberg?

Boeing 100 | Director’s Cut

MGM Adrenaline

Луна-парк

Ну какой ивент без инсталляций – интерактивных частей пространства, которые могут занять воображение посетителей. Лидерами в этой части индустрии и являются «Луна-парк», создающие для ивентов удивительные объекты всех форм и мастей. От фотобудок, делающих съемку на 360 градусов, и целых спутников, подвешенных под потолком и снимающих гостей на фоне зимнего пейзажа или городской улицы, вплоть до «одноруких бандитов», световых игр, виртуальных марафонов и интерактивных стен… В «Луна-парке» создают такие вещи, вокруг которых на любом ивенте всегда собирается очередь – посмотреть, поизучать и опробовать.

Matrix Cube. Luna Park x Gorky Park x Studio City

Heineken Spyfie

Marie Claire Mirror Video Booth

TUNDRA

Коллектив художников и дизайнеров, отвечающий за масштабные светозвуковые инсталляции – ребята из «Тундры» каждый раз делают что-то особенное и безумно красивое. Инсталляция МОЙ КИТ на Корабле «Брюсов» погрузила зрителей под потолок, наполненный мерцающими фракталами, ЭПИЦЕНТР, созданный вместе с SILA SVETA на Трехгорной мануфактуре, погрузил посетителей в самое сердце светового циклона, а лазерное шоу OUTLINES, созданное для несостоявшегося в 2016 году фестиваля, создало бы для гостей абсолютно уникальное пространство, сотканное из тьмы и лучей света.

OUTLINES

MY WHALE

ЭПИЦЕНТР

VISIONÄR

Художник-декоратор Роман Ковалишин, один из родоначальников легендарного проекта Midsummer Night’s Dream. Среди партнеров его дизайн-бюро VISIONÄR - Porsche и Omega, Bulgari и Conde Nast. Еще Роман - флорист, поэтому главным козырем VISIONÄR по праву считаются цветы. Оформление роскошных свадеб в Комо, наполнение залов Петровского путевого дворца и удивительные инсталляции получаются у VISIONÄR лучше, чем у кого-либо.

Свадьба «Рождение Вселенной»

Marry me Ok

Парк «Музеон»

Dreamlaser

Команда из Нижнего Новгорода, создающая проекционные шоу и обладающая огромным парком светового и проекционного оборудования. Их конек – 3D-маппинг и лазеры, при помощи которых они освещают фракталами «Родину-мать» в Волгограде, открывают огромные пластилиновые глаза на здании Большого театра в Москве, окрашивают всеми цветами радуги фонтаны дворца в Петергофе.

Hyundai Sonata Launch Event 2017

THE PETERHOF STATE MUSEUM-RESERVE 3-D SHOW

3D MAPPING. CLAYMAPPING. «КРУГ СВЕТА 2015»