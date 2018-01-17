Владимир Сунгоркин заявил, что 25% материалов в издании коммерческие

Главный редактор и генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин заявил, что в изданиях холдинга размещаются проплаченные статьи без пометки «реклама». Такое заявление сделано в прямом эфире программы Hard Day’s Night на телеканале «Дождь».

По словам Сунгоркина, 25% материалов в «Комсомольской правде» является коммерческими. Он также не отрицает факт размещения оплаченных статей без пометки «реклама», в частности, речь шла об избирательных материалах.

«Мы работаем в реалиях российской федерации двухтысячных годов и это является абсолютно распространённым явлением во всех СМИ и в самых высокопорядочных», - сообщил Сунгоркин.

Отметим, что согласно закону «О СМИ», публикация коммерческих материалов без пометки о рекламе запрещена.