Несмотря на неодобрение чеченских властей, лидер республики положительно оценил шуточную песню комика

Глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях положительно отозвался на шуточную песню Семёна Слепакова «Олé-Олé-Олé!» о предстоящем Чемпионате мира по футболу и российской сборной, которую мог бы возглавить Кадыров.

Семен Слепаков написал песню, в которой представил, что было бы, если бы сборную России возглавил Кадыров. «Мои тренерские требования довольно просты — поменьше давления, побольше доброты. Чтоб показать, что злых намерений у меня нет, вот я на стол кладу пистолет», — говорит герой песни. По сюжету наша команда всё же проигрывает, после чего глава Чечни заявляет, что впервые в жизни сдаётся. «Так, все отойдите, не утешайте меня, это не слезы, это капли дождя. А свой пистолет я оставлю здесь, на случай, если совесть у вас все-таки есть», — заключает он.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания», — написал Кадыров.

Далее глава Чечни разместил стихотворение «в стиле Слепакова», в котором встал на защиту российского футбола:

«И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.

И слово мое тверже камня — не сыра,

За слово отвечу — ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю — ты же с Кавказа,

Должен понять меня, видимо, сразу

И четко ложится в ответе строфа:

В команде „Ахмат“ я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждешь ты в сибирском селе…».



Напоследок Кадыров пожелал футболистам сборной России победы на чемпионате мира.

Чеченские власти, напротив, посчитали юмор Слепакова «низкопробным». В частности, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Слепакову следовало бы выражаться «без пошлостей» и не издеваться над национальной командой перед началом чемпионата. По его мнению, автор должен извиниться как перед сборной, так и перед Кадыровым.

«В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и тем более нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки», — отметил Умаров.