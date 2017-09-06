Сингл записан Егором Кридом в рамках новой кампании по продвижению молодежной карты банка

Уже полтора года Сбербанк активно занимается продвижением своих услуг среди молодежи. Примеров тому множество: повышенные бонусы, молодёжные офисы банка по всей России, промокампании с известными видеоблогерами.

«Работа с аудиторией 14-18 лет – это стратегический приоритет Сбербанка. Три четверти клиентов, для которых мы стали первым банком, остаются с нами в дальнейшем», – отмечает директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов.

В рамках новой кампании по продвижению молодежной карты Сбербанк и артист из Black Star Егор Крид записали сингл – #ЭТОМОЁ. Идея кампании в том, чтобы позиционировать молодежную карту как одну из тех вещей, о которых молодежная аудитория однозначно могла бы сказать «Это мое, это мне подходит».

На этом креативное промо Сбербанка не заканчивается. Сегодня, 6 сентября, в социальных сетях Instagram и Вконтакте запускается конкурс, в котором участникам предлагается выложить фото, о котором человек может сказать #ЭТОМОЁ, поставив при этом соответствующий хэштег. Упоминание всех участников и их фотографии будут интегрированы в клип, премьера которого запланирована на 16 октября.

В каждом конкурсе должны быть победители, и в этом проекте их выберет популярный видеоблогер Марьяна Ро. Десять счастливчиков поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоится в октябре в Сочи.

Послушать новый трек Сбербанка и Егора Крида, а также узнать более подробную информацию о проекте можно по ссылке.