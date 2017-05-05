Работники кафе в Ванкувере в шутку предложили актеру сэндвич



Лиам Нисон Depositphotos

Лиам Нисон («Заложница», «Звездные войны») приехал в Ванкувер на съемки нового фильма. Работники кафе Big Star Sandwich, узнав о его приезде, написали на доске у входа объявление: «Здесь бесплатно ест Лиам Нисон». С другой стороны они уточнили, что голливудский актер может прийти за своим сэндвичем. И он пришел.

Через несколько часов в кафе зашел Лиам Нисон и спросил: «Ну и где же мой сэндвич?». Он не стал объяснять, откуда узнал об акции, актер очень спешил и взял еду с собой. Однако согласился сфотографироваться со счастливыми работниками кафе возле объявления.