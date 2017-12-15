Вывод из ролика очень прост: больше знаний – больше подарков

Основной проблемой в обучении подрастающего поколения учителя считают отсутствие мотивации. English First в новой рекламной кампании показывает реальную пользу от знания английского языка, ведь подарков может быть в два раза больше.

Главный герой ролика – обычный мальчик – пишет письмо Деду Морозу, в котором упоминает, что больше всего на свете хочет велосипед. Дед Мороз с радостью исполняет мечту ребёнка, но в новогоднюю ночь его тоже ждал сюрприз: неожиданная встреча с Санта Клаусом.

Оказалось, что мальчик изучает английский язык. В таком ответственном деле как заказ подарков на Новый год мальчик решил надеяться не только на российского волшебника, но и на Санту, которому он и отправил аналогичное письмо (только на английском).

Ролик разработан совместно с агентством SLAVA.

«Мы хотели показать, что английский открывает перед нашими студентами больше возможностей, дает уверенность и свободу. Именно поэтому идея ролика нас сразу покорила. Мы уверены, что английский может помочь каждому осуществлять любые мечты», – рассказывает Екатерина Корнеева, директор по маркетингу EF Schools for Kids and Teens.