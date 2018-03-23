Его легализация поможет сохранить более $1 млрд российской экономике

Российская экономика в 2018 году может лишиться $ 1−1,5 млрд из-за ICO. Сейчас средства российских проектов, привлекаемые таким образом, перенаправляются в другие юрисдикции и обходят стороной нашу экономику. Чтобы сохранить деньги, предлагается ускорить легализацию этих технологий, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Российскую ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Предложения РАКИБ содержатся в докладе о мерах «по достижению лидирующего положения России в сфере блокчейн-технологий». В ассоциации подсчитали, что на российские проекты приходится около 10% мирового рынка ICO, который в 2018 году достигнет $ 10−15 млрд. В 2017 году доля средств, привлеченных российскими проектами, превысила $ 310 млн. По оценке РАКИБ, сейчас в России более 75 тыс. майнинг-предприятий, более 50 тыс. блокчейн-разработчиков, а всего в этой экономике задействовано 2,5 млн человек, включая держателей криптовалюты, майнеров и команды, организующие ICO-проекты.

В проекте доклада отмечается, что дух поручений и публичных высказываний президента не содержит агрессивной запретительной риторики в отношении цифровых инвестиций и активов, при этом проекты документов и заявления официальных лиц говорят о том, что правительство, Минфин и Центробанк «прежде всего озабочены социальной компонентой проблемы криптовалют, защитой от возможных рисков и потерь».

Так, 20 марта депутаты внесли на рассмотрение законопроект о цифровых финансовых активах. Документ предусматривает только один вид сделок — по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. При этом все сделки должны осуществляться через специальных операторов. В РАКИБ раскритиковали эту инициативу, отметив, что она создаст преимущества для иностранных инвесторов. Доклад будет представлен президенту главой совета РАКИБ Германом Клименко в ходе специальной встречи до 1 июля.

Участники рынка считают, что даже создание закона не остановит вывод средств, так как предприниматели продолжат стремиться в страны с льготными условиями и предсказуемым регулированием. Это приведет к очередной волне оттока специалистов сферы высоких технологий.

«Пока инициативы направлены не столько на то, чтобы закрепить в юридическом поле понятия ICO и блокчейн-технологий, сколько на то, чтобы обязать платить налоги с этой деятельности», — отмечает руководитель АНО «Право роботов» Никита Куликов.