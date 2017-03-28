Медиахолдинг представил обновленную платформу бренда и фирменный стиль

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) представила обновленный логотип и фирменный стиль после масштабного ребрендинга, который провела совместно с агентством Plenum Brand Consultancy (отвечало за платформу бренда) и Weavers Brand Consultancy (отвечало за визуальную часть проекта).В результате ребрендинга компания получила обновленный логотип и фирменный стиль, а также новую стратегию позиционирования бренда и его приоритеты развития.

НМГ была создана в 2008 году путем объединения медийных активов банка «Россия» Юрия Ковальчука, Алексея Мордашова и страховой группы «Согаз». Сейчас это один из крупнейших частных медиахолдингов в России, который владеет «Пятым каналом» и РЕН ТВ, а также блокпакетом «Первого канала». Кроме того, медиахолдинг имеет активы и на рынке платного ТВ в России. Среди активов холдинга - производитель сериалов Art Pictures Vision, газеты «Известия» (98,32%) и «Спорт-экспресс» (75%), радиостанция «Life|Звук» (бывшая «Русская служба новостей»)

В августе прошлого года в СМИ появилась информация о том, что медиахолдинг планирует ребрендинг. Тогда предполагалось, что творческий партнер обновит (но не изменит) логотип, который преставляет собой стилизацию аббревиатуры «НМГ» в цветах российского флага. Он должен был стать частью «сильного бренда холдинга, по примеру зарубежных медиакорпораций Warner или Universal».

Сегодня представители холдинга и его творческие партнеры - агентства Plenum Brand Consultancy и Weavers Brand Consultancy - анонсировали результаты проделанной работы: обновленный логотип, фирменный стиль, а также стратегию развития компании.

В разговоре с Sostav Егор Мызник, партнер и креативный директор Plenum, подчеркнул, что его команда отвечала только за разработку позиционирования и стратегии бренда, которые в дальнейшем легли в основу фирменного стиля холдинга, разработанного в Weavers.

Ольга Паскина, генеральный директор НМГ



Смена бренда символизирует новый этап развития компании. НМГ прошла большой путь с момента создания холдинга до его трансформации в одного из лидеров медиаиндустрии. Наши сильные стороны – качественный портфель активов, большой опыт в управлении медиа, уникальные для России партнерские отношения с крупнейшими международными медиахолдингами.



Сегодня перед нами стоит комплекс задач по усилению эффекта синергии в работе наших активов, реализации потенциала в области создания, дистрибуции и монетизации развлекательного и информационного контента во всех пользовательских средах, а также выход в новые сегменты рынка с целью повышения капитализации холдинга.



Как говорится в официальном сообщении НМГ, новый логотип призван передать современный динамичный характер бренда. «Он состоит из лаконичных графических элементов в синей и красной цветовой гамме, подчеркивающей национальный характер, потенциал роста и важную роль холдинга в развитии индустрии, технологий и продуктов в новой цифровой эре медиарынка», - говорится в сообщении НМГ.

Вадим Журавлев, Управляющий партнер Weavers Brand Consultancy



В визуальной идентификации бренда нам важно было отразить специфику деятельности компании - медиабизнес, а также обозначить его характеристики - современность, лидерство, непрерывное развитие, технологичность, бизнес-ориентированность, визионерский взгляд на индустрию.



Семантика знака построена на объединении двух идей - расходящихся в пространстве медиаволн, источником которых является красная точка в левой части логотипа, что считывается в контурах знака. Последовательное увеличение вертикальных штрихов говорит о расширении медиаохвата, росте активов, энергии и динамичном характере бренда, а «точка–импульс» коммуницирует идею компании-трендсетера, формирующего вектор развития медиабизнеса. Цветовая палитра бренда, близкая к цветам национального триколора, а также специально разработанная система дополнительных стилеобразующих элементов развивают графическую идею знака и помогают донести идеологию бренда НМГ.



Sostav поговорил со специалистами российской индустрии брендинга, которые оценили обновленный бренд НМГ.





Анна Большакова, арт-директор брендингового агентства Depot WPF



Если сравнить старый и новый логотипы «Национальной Медиа Группы», становится понятно, что они сделали большой шаг вперед. Идея логотипа и фирменного стиля считывается сразу: импульс, звуковая волна и т.д. Все очень лаконично, чисто. Единственное, чего, на мой взгляд, в данном решении немного не хватает, - это эмоциональность, динамика.

Сергей Костров, директор по новому бизнесу BBDO Branding



Не могу не поздравить коллег со столь радикальными и качественными изменениями в бренде. Новый визуальный образ группы лаконичен и сдержан, что, безусловно, является плюсом для компании, работающей на рынке B2B. Отсутствие сложной стилеобразующей графики в фирменном стиле корпоративного бренда позволит ему одинаково выгодно смотреться вместе с любым из своих активов. Уверен, с таким флагом компании будет не стыдно во главе медиаиндустрии.



Однако хотелось бы отметить и пару спорных моментов:



Сине-красная цветовая гамма не вызывает ассоциаций с российским триколором – если и подчеркивается национальный характер, то не совсем наш. Семантика знака «расходящиеся /аналоговые/ медиаволны», возможно, вступает в некоторое противоречие со стратегией корпоративного бренда, в которой описывается роль компании в новую цифровую эру медиарынка.



Как и в любом проекте ребрендинга крупного корпоративного бизнеса было бы очень интересно посмотреть на процесс внедрения нового бренда для внешних и внутренних аудиторий. Хотелось бы, чтобы в основе нового фирменного стиля была идея бренда (она же есть?), в которую поверит команда и которая будет релевантна бизнес-партнерам компании и ее клиентам.



Артем Маслов, управляющий партнер Clёver Branding



На первый взгляд специалисты индустрии брендинга могут сказать, что тема современных медиа и коммуникаций в брендинге Национальной Медиа Группы раскрыта недостаточно.



Но я тут вижу другую стратегию: подобные гигантские холдинги уже не позиционируют себя именно как медиа, а скорее как крупнейшую управляющую компанию, которая по масштабу может равняться на крупнейшие банки, строительные и быть может даже нефтяные компании (если не по финансовым показателям, то по значимости для работы всей системы).



В этом направлении все сделано абсолютно точно — умеренно консервативный цвет, фотографии людей, верстка по левому краю, актуальный рубленый шрифт. Очень приятно разбавляет всю эту строгость абстракный рупор в логотипе, который все таки заявляет, что мы не банки/строители/нефтянники.



Оценивая результат, экспертам стоит иметь ввиду особенности в работе с крупнейшим российский бизнесом. Резюмируя все выше сказанное, считаю что исполнители не прыгнули выше своей головы, но сделали очень крепкий проект.



Олег Павлов, директор брендингового агентства Pavlov`s Design