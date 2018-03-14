В апреле 2018 года Яндекс изменит подход к аукциону в поисковой рекламе: на смену борьбе за позиции в поисковой выдаче придут торги за объем целевого трафика, от него же и будет зависеть цена за клик. Сами рекламные блоки на страницах с результатами поиска тоже будут отображаться иначе и подбираться автоматически с учетом тематики рекламы и поведенческой аналитики.
Эксперты, опрошенные Sostav, говорят, что нововведения Яндекса знаменуют новый этап развития рынка поисковой рекламы. На Яндексе она станет органичнее, от чего выиграют рекламодатели, несмотря на то, что изначально они будут терять свой трафик.
Алексей Бузин, генеральный директор? СЕО-Импульс
«По сути, Яндекс персонализирует выдачу уже давно. В последнее время все чаще и чаще они меняют внешний вид рекламных блоков, количество объявлений в спецразмещении подняли с трех до четырех. Стараются сделать надпись «реклама» менее заметной, чтобы этот блок сливался с органическим поиском. Цель этого мероприятия, я думаю, всем понятна, компания думает о своих акционерах и увеличении прибыли. Уже давно есть страницы выдачи по определенным запросам, где по середине вклинивается, например, реклама Яндекс.Маркета.
Описанные Яндексом трафареты, которые они обещают презентовать в течение года, как раз и будут напоминать данный формат. Также будут какие-то трафареты, напоминающие РСЯ,
Возможностей на самом деле для нас, представителей рекламного бизнеса, открывается гораздо больше, а учитывая, что оплата будет теперь не за позиции, а за объем кликов, то нам будет проще спрогнозировать рекламный бюджет и отдачу от него. В целом, полностью поддерживаю данное нововведение, с нетерпением уже хочется протестировать его и сравнить результаты.
Для редакции Sostav будет полезным устроить опрос представителей рынка интернет-рекламы через один-два месяца после данного нововведения Яндекса. Иинтересно, как изменится в реальности количество лидов при условии, что рекламная кампания останется без сильных изменений и при том же бюджете".
Евгений Яровиков, SMM специалист digital-агентства Dalee
«Похоже, и для контекстной рекламы пришло время глобальных перемен. И если раньше рекламодатели сражались за свое место в поисковой выдаче, то теперь акцент перейдет на объемы трафика.
Думаю, новые алгоритмы положительно скажутся на рядовых пользователях, которые будут получать меньше нерелевантных объявлений, а новые трафареты добавят удобства во взаимодействии с рекламными баннерами. А вот для рекламодателей не все так однозначно, особенно на начальном этапе. С одной стороны, уход в сторону новых трафаретов даст больше возможностей и позволит существенно разнообразить рекламные объявления, с другой — первое время из-за индивидуальных особенностей каждого трафарета рекламодатели будут существенно терять в объеме трафика.
В целом же, специалистам по контекстной рекламе пришло время выйти из зоны комфорта и размять одеревеневшие суставы. Надеюсь, что поисковая реклама действительно станет многообразнее и площадка даст больше возможностей для решения задач рекламодателей. Но вот как это повлияет на стоимость (и повлияет ли) остается только догадываться. Ну и конечно же, надо тестить".
Яков Грусовский, генеральный директор i-Media
Яндекс давно работает над персонификацией рекламной выдачи, увеличением количества рекламных форматов и мест их размещения. Старая модель ценообразования, по мнению Яндекса, себя изжила и стала слишком сложной для рекламодателей. Переход на новую модель даст Яндексу больше свободы в выборе позиций индивидуально для каждого пользователя с учетом его предпочтений, модели поведения и множества других критериев.
С точки зрения рекламодателей, нововведение позволит сделать систему более понятной, дав возможность управлять не виртуальными позициями в постоянно меняющейся выдаче, а тем, что собственно необходимо рекламодателю — количеством приобретаемых им кликов, то есть привлеченной на сайт аудиторией.