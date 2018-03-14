Алексей Бузин, генеральный директор? СЕО-Импульс

«По сути, Яндекс персонализирует выдачу уже давно. В последнее время все чаще и чаще они меняют внешний вид рекламных блоков, количество объявлений в спецразмещении подняли с трех до четырех. Стараются сделать надпись «реклама» менее заметной, чтобы этот блок сливался с органическим поиском. Цель этого мероприятия, я думаю, всем понятна, компания думает о своих акционерах и увеличении прибыли. Уже давно есть страницы выдачи по определенным запросам, где по середине вклинивается, например, реклама Яндекс.Маркета.

Описанные Яндексом трафареты, которые они обещают презентовать в течение года, как раз и будут напоминать данный формат. Также будут какие-то трафареты, напоминающие РСЯ, т. е. объявления с картинкой и видеофрагментами, только все это теперь будет в поисковой выдаче, а не на площадках партнеров РСЯ.

Возможностей на самом деле для нас, представителей рекламного бизнеса, открывается гораздо больше, а учитывая, что оплата будет теперь не за позиции, а за объем кликов, то нам будет проще спрогнозировать рекламный бюджет и отдачу от него. В целом, полностью поддерживаю данное нововведение, с нетерпением уже хочется протестировать его и сравнить результаты.

Для редакции Sostav будет полезным устроить опрос представителей рынка интернет-рекламы через один-два месяца после данного нововведения Яндекса. Иинтересно, как изменится в реальности количество лидов при условии, что рекламная кампания останется без сильных изменений и при том же бюджете".