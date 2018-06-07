Продвинутый ДНК-тест, очки для восстановления и чат-бот, который идеально понимает болельщика

Sports.ru и агентство спортивного digital-маркетинга Fever Pitch перед стартом чемпионата мира по футболу — с удивительными и пока локальными примерами из Египта, Австралии и Китая, которые могут стать прорывом в своих областях.

Главную звезду соперника России лечат с помощью ДНК-теста

Сборная Египта, соперник России на групповом этапе чемпионата мира, серьезнее остальных работает с ДНК своих игроков. Национальная египетская футбольная федерация сотрудничает с компанией DNAFit, которая очень подробно анализирует кровь футболистов и дает персональные рекомендации.

Генетический тест помогает гораздо точнее определить, какие именно нагрузки лучше подходят тому или иному футболисту в предсоревновательный период или во время восстановления после травмы. Египетские врачи наверняка воспользуются деталями исследования ДНК главной звезды сборной Египта Мохаммеда Салаха, получившего травму плеча в финале Лиги чемпионов. Если Салах сыграет 15 июня, когда Египет начнет чемпионат мира против Уругвая, и будет полностью готов к 19 июня, к матчу со сборной России в Петербурге, докторам, тренерам и всем египетским болельщикам нужно будет поблагодарить в том числе и эту британскую разработку.

Одна из особенностей DNAFit в том, что среди руководителей в недавнем прошлом бывшие спортсмены, которые подкрепляют проект своей экспертизой. Например, англичанин Крейг Пиккеринг брал медаль чемпионата мира 2007 в спринтерской эстафете как бегун, а затем почти добрался до Олимпиады в Сочи как боблеист, выступить там помешала травма спины. Теперь он, глава компании по научным разработкам, утверждает, что DNAFit — отличный помощник в определении предельных нагрузок, особенностей восстановления и рисков повреждений.

Конечная цель — получить четкие рекомендации о тренировках, диете или изменениях в образе жизни, — пояснил Пиккеринг. — Например, я сам прошел тест DNAFit после завершения карьеры и понял, что мой организм крайне чувствителен к кофеину. В то время как на многих других он никак не влияет. Возможно, это мелкая деталь, но если обнаружить несколько таких, можно серьезно повлиять на результат. Или добиться полной уверенности, что ты готовишь себя к соревнованиям правильно.

В DNAFit хорошо понимают: их функция — это не всегда предоставление революционных или изысканных советов. Наоборот, чаще всего — как в примере с кофеином — следуют простые житейские подсказки. Весьма вероятно, что жизненный опыт и эксперименты привели бы спортсмена к похожему выводу, однако DNAFit позволяет понять все гораздо быстрее, к тому же дает научное обоснование — это действует и мотивирует гораздо лучше собственных умозаключений.

Еще один бывший атлет в команде DNAFit — бегун Эндрю Стил. У него есть бронза Олимпиады-2008 в эстафете 4×400 метров (британцы финишировали четвертыми вслед за Россией, однако из-за дисквалификации россиянина Дениса Алексеева награда перешла к Великобритании). Сейчас Стил — продакт-менеджер в DNAFit.

После хорошего выступления в Пекине тренер сказал ему: ты тренируешься не так, как классический бегун на 400 метров, — рассказал гендиректор DNAFit Ави Лазаров. — Эндрю сменил стиль тренировок на тот самый классический и в итоге не смог отобраться на Олимпиаду-2012. Когда мы провели тест, поняли: организм Стила действительно отличается от большинства бегунов на 400 метров, данные которых были у нас в анонимной базе. Если бы Эндрю сделал такой тест в начале карьеры, ему бы не пришлось столько времени тренироваться по неподходящим методикам.

Лазаров рассчитывает, что через некоторое время подобный тест будет частью обязательной программы, а выводы получится делать еще точнее, потому что появится обширная база данных — примерно такая, как информация о пользователях «Фейсбука» или сервисов от Google.

В египетский футбол DNAFit пришла благодаря голландскому тренеру Мартину Йолу: он работал в каирском клубе «Аль-Ахли» и привлек компанию себе в помощь. С тех пор у DNAFit, основанной в 2013-м, среди партнеров появились несколько клубов Английской премьер-лиги (какие конкретно, держится в секрете), египетская федерация современного пятиборья, отдельные футболисты (например, англичанин Глен Джонсон и коста-риканец Брайан Руис на ЧМ-2014 даже играли друг против друга), олимпийский чемпион по прыжкам в длину Грег Рутерфорд, известный регбист Брайан Хабана и другие. В мае главным советником компании стал Рио Фердинанд — недавно закончивший карьеру звездный футболист, а теперь телеэксперт.

Если египтянам помогут советы DNAFit о режиме восстановления Мохаммеда Салаха и о питании во время Рамадана, а выступление сборной Египта на чемпионате мира-2018 станет удачным, экспансия DNAFit может стать взрывной.

Телекомментаторов атакует высокоинтеллектуальный чат-бот, который общается с каждым напрямую

Одна из самых многообещающих попыток заменить онлайн-работу человека — приложение AIBALL, проект китайской IT-компании Cubee. Оно помогает пользователю, который интересуется спортивным событием, получать всю информацию в источнике на основе искусственного интеллекта. Возможности AIBALL настолько привлекательны, что аналитики называют этот проект высокоинтеллектуальным.

Программа-максимум — выполнять вообще все функции журналистов и телекомментаторов, минимум — стать лучшим приложением второго экрана, дополнительным источником информации во время топ-события. Чемпионат мира по футболу — главная площадка для мощного старта. AIBALL уже тестировали во время трансляций Английской премьер-лиги на китайском Super Sports.

Приложение, доступное на iOS и Android, способно отвечать на все запросы пользователя: от деталей про правила игры и статистики до релевантного аудио- и видеоконтента. Искусственный интеллект поможет AIBALL по ключевым действиям понимать, насколько ответы удовлетворили пользователя, и соответственно по необходимости пробовать другие варианты.

Пока все чат-боты, способные отвечать на вопросы пользователей, ведут себя механически. Это слишком далеко от обычного диалога с другом, — подчеркивают в компании Cubee при представлении проекта. — AIBALL может гораздо больше, потому что умеет учиться на основе своей же работы и моментально использовать выводы. Главное, приложение способно быстро разбираться, какой именно контент нужен конкретному пользователю.

Накануне чемпионата мира Cubee договорился о распространении и продвижении AIBALL с крупными игроками: проектами Xiaomi, сервисом Dingdong — его называют китайским конкурентом Amazon Echo, и другими.

— Стандарты работы, например, телекомментатора стремительно меняются: принцип работы одного человека для большой аудитории используется на протяжении многих лет, однако дни такого подхода сочтены, — настаивает Cubee, специализирующаяся как раз на технологиях искусственного интеллекта. — Теперь важно понимать каждого конкретного зрителя и обрабатывать именно его запросы. AIBALL двигается как раз в этом направлении.

Российский чемпионат мира будет ключевым проектом — достаточно объемным и насыщенным — для оценки эффективности AIBALL.

Австралийцы сами решают, когда у них день, а когда — ночь, благодаря чему игроки лучше отдыхают и чаще побеждают

Фотографии австралийских футболистов удивили всех осенью: команда летела с выездного стыкового матча из Гондураса на решающий домашний. Дорога была долгой, в общей сложности 19,5 часов в воздухе — полпути до Гонолулу, затем столько же до Сиднея после дозаправки. Первые 10 часов австралийские игроки провели в специальных очках.

Это очки световой терапии Re-Timer, которые внедрил доктор и глава спортивно-научного отдела австралийской футбольной федерации Крейг Данкан. Очки помогают имитировать день для конкретного человека вне зависимости от того, какое именно время суток на самом деле. Дорогу австралийцев домой, чтобы минимизировать джетлаг, разделили на две части: до Гонолулу очки создавали режим дня, после — игроки надели темные очки при приглушенном свете в салоне.

Соответственно игроки все вместе не спали первую часть пути и отдыхали вторую. Даже если восстановление получилось не стопроцентным, тренерам было проще уже из-за того, что все футболисты по прилету в Сидней оказались в примерно одинаковом состоянии. Смену часовых поясов благодаря грамотному времени вылета тоже удалось перенести безболезненно: специалисты из сборной Австралии сами определили, когда у игроков ночь, а когда день.

Такие очки стоят около 300 долларов — недешево, но в сравнении с другой техникой и экипировкой соотношение цена/качество выглядит привлекательно. Это разработка австралийского университета Флиндерс, там к технологии шли на протяжении 25 лет.

Re-Timer, конечно же, используют в первую очередь те, кто страдает от проблем со сном. Еще разработка популярна в странах Северной Европы, где людям не хватает дневного солнечного света. Очки светятся особым видом сине-зеленого, который активирует фоторецепторы и придает бодрости. Организм в таких условиях менее активно вырабатывает мелатонин — гормон, из-за которого человеку хочется спать.

Очки тренируют тело, приучают его четко разделять разные ритмы жизни, — пояснила Клэр Хобан, операционный директор Re-Timer. Сама она использует очки, когда летит из Австралии в США и обратно: Хобан надевает их перед посадкой в самолет и сразу после, и в результате гораздо лучше спит в первую же ночь после перелета. Во второй встрече австралийцы победили Гондурас со счетом 3:1 и вышли на чемпионат мира.

По словам гендиректора Re-Timer Бена Олсена, такие очки кроме сборной Австралии уже используют отдельные футболисты, гонщики «Формулы-1», бейсболисты и другие. В компании делают акцент на том, что борьба с утомляемостью и успешное восстановление — большое подспорье для видов спорта с высокой конкуренцией.

Мы используем много технологий при подготовке к матчам: от стандартных GPS-систем и криокамер до мониторинга сна и анализа слюны игроков. Очки Re-Timer — только одна небольшая часть, — отметил тот самый доктор Крейг Данкан.

Подход австралийцев, которым каждый раз приходится собирать футболистов для сборной в клубных чемпионатах по всему миру, можно считать образцом для многих команд-участниц чемпионата мира.