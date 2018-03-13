В список могут попасть пять банков из топ-50

Доля российских банков с неэффективной бизнес-моделью достигла 25%. В 2018 году лицензии могут отозвать у 60 российских кредитных организаций, среди которых могут оказаться пять банков из топ-50, сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА».

Проанализировав прибыльность и жизнеспособность российских банков, аналитики пришли к выводу, что процесс оздоровления банковского сектора, начатый Эльвирой Набиуллиной, ещё не завершён. Кризис бизнес-модели приведет к уходу неэффективных игроков с рынка уже в этом году.

Основными проблемами в банковском бизнесе аналитики называют невозможность размещения средств в доходные активы, перспективу утраты доступа к основному бизнесу, а также недостаточность капитала на покрытие убытков по ссудам. Ключевыми факторами для отзыва лицензий, как считает «Эксперт РА», будут нарушения банками требований законодательства о предотвращении отмывания средств, а также планы по ограничению числа банков, имеющих право выдавать гарантии по госконтрактам, за счет введения требования по кредитному рейтингу. На каждый из этих факторов будет приходиться до 40% отзывов лицензий, прогнозируют специалисты.

В первую очередь, в зоне риска находятся банки, не сумевшие приспособить свои бизнес-модели к новой ситуации. Кроме того, рискуют банки, располагающие избыточной ликвидностью, но не способные разместить ее в доходные активы. Главной проблемой для банков из топ-50 в «Эксперт РА» называют недостаточный уровень капитала для покрытия кредитных рисков.

Эксперты рынка отмечают, что большая часть отзывов лицензий будет приходиться на мелкие банки, участие которых в системе и так невелико, поэтому влияние на отрасль их уход не окажет.

