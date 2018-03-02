Перед Еленой Титовой на новой должности стоят задачи по разработке стратегии компании

Экс-председатель правления UBS в России Елена Титова с 1 марта возглавляет наблюдательный совет разработчика и интегратора блокчейн-решений ICONIC, сообщают «Ведомости».

Перед Еленой Титовой на новой должности стоят задачи по разработке стратегии компании, кроме того в ее ведении работа с крупными заказчиками (включая государственных), а также взаимодействие с регуляторами и контрагентами.

В ICONIC уверены, что Титова принесет в компанию управленческий и стратегический опыт, а также поможет создать репутацию надежного партнера.

Титова покинула UBS, который возглавляла четыре года, в ноябре прошлого года. Вскоре она стала одним из независимых директоров банка «ФК Открытие», первого попавшим в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. До UBS она работала в Goldman Sachs, возглавляла российский офис Morgan Stanley, работала в банке «Роснефти» ВБРР.

Компания ICONIC, созданная в 2017 г., специализируется на внедрении технологий распределенного реестра (блокчейна) и сопровождении на всех этапах: от идеи до внедрения, маркетинга. Партнерами ICONIC стали аудиторско-консалтинговая компания «КПМГ» и Внешэкономбанк. Среди клиентов – госкорпорации и ФГУПы.