Медиаплатформа интегрирует новости из СМИ и соцсетей, а также производит собственный контент



Screenshot

Бывший президент Samsung Mobile в России Аркадий Граф и владелец рекламного оператора Maer Group Константин Майор запустили медиаплатформу Choiz, которая интегрирует новости из различных СМИ и социальных сетей, а также производит собственный контент, пишет "Коммерсант".

Choiz создана в рамках компании All in One Media, специализирующейся на кросс-платформенной рекламе. Совладельцами All in One Media и Choiz выступают основатель и владелец Maer Group, специализирующейся на размещении наружной рекламы, Константин Майор и сам Аркадий Граф. Инвестиции в оба проекта составили около 5 млн долларов, а непосредственно в Choiz — 1,5 млн долларов. Предполагается, что Choiz будет монетизироваться за счет продажи рекламы и трафика.

За три месяца аудитория Choiz составила 500 тыс. пользователей. Сейчас сайт доступен на трех языках: русском, украинском и английском. При этом, по данным SimilarWeb, в мае 38% посещений пришлось на украинских пользователей, 20% — на российских, а еще 5% посетителей пришли из США.

"Интеграторов на рынке достаточно много, но проект может быть востребован в зависимости от качества подбора информации для пользователей. Сейчас все большее значение приобретает кастомизированность информации, поэтому если у проекта будут грамотно работать алгоритмы, то он может занять место в сегменте", - рассуждает президент холдинга "Финам", владеющего новостным агрегатором СМИ2, Владислав Кочетков.

Однако специалисты уверены, что конкурировать в сегменте будет нелегко, поскольку на рынке уже есть крупные и независимые игроки, а недавно в их число вошел и "Яндекс.Дзен".

До запуска Choiz Аркадий Граф в течение трёх лет возглавлял российской подразделение Samsung Mobile. 2 июня 2017 года он объявил об уходе из компании по собственному желанию.

Подробнее: https://adindex.ru/news/digital/2017/07/4/160711.phtm