Владельцы медиахолдинга обсуждают вопрос смены гендиректора издателя Cosmopolitan и Esquire



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Бывшая гендиректор издательского дома «Коммерсант» Мария Комарова может возглавить медиахолдинг Independent Media, издающего журналы Esquire, Cosmopolitan, Grazia и др. Об этом RNS сообщили два источника на медиарынке. Информацию о соответствующих переговорах подтвердила сама Мария Комарова, но подчеркнула, что окончательного решения о назначении нет.

В данный момент издательский дом в должности исполняющего обязанности гендиректора возглавляет Елена Сметанина. На этом посту она сменила Жана Эммануэля де Витта.

«Мы обсуждаем возможность сотрудничества. Они смотрят на меня и оценивают как кандидата, я рассматриваю компанию, могу ли я приложить свои знания и опыт. Но пока финального решения нет, мы находимся в стадии переговоров», — сообщила Мария Комарова.

Мария Комарова последние несколько лет работала в «Коммерсанте», являлась вице-президентом издательского дома, главным редактором радиостанции «Коммерсантъ FM». В мае прошлого года она покинула пост гендиректора медиакомпании. Тогда сообщалось, что она будет развивать новые проекты в области медиа бывшего гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина. Однако никакой информации о ее назначении на какую-либо должность с тех пор не было.