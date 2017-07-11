Сеть открыла в Китае первый ресторан с "правильным" фастфудом



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KFC запустила в китайском Ханчжоу ресторан K Pro, в котором вместо традиционного фастфуда посетителям предлагаются блюда, попадающие под определение "здоровое питание", сообщает Kotaku.

Дизайн интерьера заведения больше напоминает кафе, чем традиционный для KFC стиль ресторана быстрого питания, сотрудники одеты в зелёные фартуки с логотипом в виде яблока. В меню, как и прежде, присутствует картошка фри и мягкое мороженое, но помимо традиционных для KFC блюд также можно заказать копченого лосося, креветки, салаты из свежих овощей и др.

Первые посетители ресторана уже оценили задумку KFC и публикуют в соцсетях фотографии из заведения.