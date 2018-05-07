Проект «Светофор» подразумевает создание в магазинах отдельных полок, на которых будут выставлены промаркированные продукты

Летом может начаться пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветами светофора по степени полезности, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Проект «Светофор» подразумевает создание в магазинах отдельных полок, на которых будут выставлены промаркированные цветами светофора продукты в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот.

В ведомстве считают, что в зависимости от цвета маркировки — зеленого, желтого или красного — потребитель будет делать «осознанный выбор» при покупке продовольственных товаров. Таким образом, формировать здоровый рацион питания станет проще. Это, в свою очередь, позволит снизить количество заболеваний, связанных с недостатком или избытком тех или иных веществ в организме.

«Пилотный проект может быть запущен летом 2018 года», — сообщили в Роспотребнадзоре. Его презентация может состояться в июне.

Крупные ритейлеры и производители уже сообщили ведомству о готовности присоединиться к эксперименту.