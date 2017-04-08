Новую сервисную компанию возглавит экс-руководитель петербургского «Первого канала»



Эдуард Райкин (слева)

Национальный рекламный альянс (НРА) продолжает обновлять состав топ-менеджмента своих активов. Вслед за назначением на пост гендиректора единого селлера Сергея Васильева, единый продавец телерекламы в России объявил о назначении нового руководителя своего бэк-офиса - Национальной сервисной компании (НСК). Эту должность займет медиаменеджер Эдуард Райкин, ранее гендиректор «Первого канала – Санкт-Петербург».

НСК была создана в ноябре прошлого года. Компания занимается разработкой программного обеспечения и технологических решений для «мегаселлера» и других участников рекламного рынка. Кроме того крупнейшие продавцы рекламы в России передали ей доли в дочерних агентствах, которые размещают рекламу в регионах и в интернете. Ключевой клиент НСК – Национальный рекламный альянс (НРА), объединяющий продажи рекламы крупнейших российских медиахолдингов - Первого канала, ВГТРК, Газпром-Медиа Холдинга и Национальной Медиа Группы.

Теперь стало известно, что должность гендиректора НСК в ближайшее время займёт Эдуард Райкин, который работает в медиаиндустрии с 90-х годов. В 1993 году он возглавил рекламное агентство Издательского дома «Шанс». В 1998 году сначала возглавил продажи, а затем и всю радиостанцию «Европа Плюс» в Петербурге. С 2002 по 2016 год, до момента основания НСК он возглавлял петербургский «Первый канал».