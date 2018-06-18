Собирать данные будет только ФНС и только в электронном формате

Правительство рассмотрит вопрос о создании системы «одного окна» для подачи бухгалтерской отчетности бизнеса. Собирать информацию будет только ФНС и только в электронном виде, сообщает РБК.

Такая система избавит бизнес от необходимости подавать одни и те же сведения в разные госорганы. Предполагается, что сбором бухгалтерской отчетности будет заниматься только ФНС — сейчас этим занимается также Росстат. Положительный эффект от перехода к «одному окну» в отчетности будет выражаться в практически двукратном снижении материальных, временных и трудовых затрат компаний на подготовку и предоставление «дублирующего» экземпляра отчетности.

«Положительный эффект будет выражаться также в устранении дублирования функций органов государственной статистики и налоговых органов по приему и обработке бухгалтерской отчетности», — говорится в документе.

Проект Минфина согласован с Минэкономразвития, Росстатом и Центробанком, в случае одобрения поправок на правкомиссии их рассмотрит и правительство. Принцип «единого окна» может заработать с 1 января 2020 года, то есть при подаче отчетности за 2019 год. Бизнес должен будет подавать бухгалтерскую отчетность только в территориальные налоговые органы и только в электронном виде. Большинство малых предприятий уже подает свою отчетность в электронной форме — в 2016 году так делали 79% организаций. Затраты остальных компаний на переход к электронной отчетности составит около 850 рублей в год.