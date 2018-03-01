Прокатчик фильма «Централ Партнершип» договорился о дистрибуции фильма на территории Поднебесной

Кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-медиа») и дистрибуционная компания Аirmita Culture Development Co. договорились о прокате российской спортивной драмы «Движение вверх» на территории Китая.

«Теперь у зрителей Китая будет возможность посмотреть выдающийся фильм о легендарных советских спортсменах, о мужестве и стремлении к победе», – говорится в сообщении.

«Движение вверх» производства студии ТРИТЭ Никиты Михалкова стал самым кассовым отечественным фильмом в российском кинопрокате. Фильм вышел в широкий кинопрокат 28 декабря 2017 года и собрал в кинотеатрах более 3 млрд рублей.

Ранее была подписана сделка о продаже прав на прокат фильма «Движение вверх» на территории Испании. Дистрибьютором выступил крупный прокатчик Mediaset.

«Фильм добился невероятно высоких результатов на кинорынке в России, но мы не поэтому намерены уделить большое внимание его выпуску. Китайский рынок кинопроката огромен и своеобразен, и успех на родной территории или в других странах не всегда является залогом удачного проката в Китае. В случае с «Движением вверх» мы полны оптимизма, потому что на нашем рынке сейчас нет фильмов, основанных на реальных событиях, нет выдающихся и вдохновляющих картин о спорте», – прокомментировал директор Airmita Culture Development Co. Лян Ду (Liang Du).

Последнее время российское кино уверенно завоевывает внимание иностранных зрителей. В 2017 году «Газпром-медиа» продал девять российских фильмов в 125 стран. Например, география распространения фильма «Легенда о Коловрате» насчитывает 86 стран.

Китайские кинопрокатчики традиционно проявляют интерес к российским фильмам. В 2017 году в кинотеатрах Китая были показаны кассовые киноленты «Экипаж», «Викинг» и другие, дистрибутором и прокатчиком которых также являлась компания «Централ Партнершип».