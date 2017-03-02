В случае сомнений они ищут информацию в интернете



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Подавляющее большинство россиян (90%) смотрят телевидение хотя бы один раз в неделю. 3% делают это реже, 5% вообще не смотрят телепрограммы, а у 1% просто нет телевизора, следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Интересно, что в июне 2016 года доля «отказников» была максимальной — тогда 9% заявили, что не смотрят ТВ, а 3% сообщили об отсутствии телевизионного приемника.

В первую очередь, соотечественники включают телевизор, чтобы ориентироваться в текущих событиях в стране. Таких в ходе опроса набралось 47% (вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепередачи и у кого нет телевизора). На втором месте (30%) — ответ «расслабиться, отдохнуть, приятно провести время». За три года доля «релаксирующих» у экрана снизилась сразу на 20 п.п. Еще 24% респондентов хотят с помощью ТВ забыть о повседневности, тревогах и проблемах. В меньшей степени люди стремятся расширять кругозор и развивать ум (17%), понимать законы (7%), понимать, как жить (6%) и представлять перспективы страны (6%).

Самыми популярными программами у россиян являются новости (57%) и художественные фильмы (53%). Заметно отстают развлекательные программы (29%), телесериалы (27%) и спортивные программы (24%). Аутсайдерами оказались ток-шоу (13%), образовательные программы (13%) и интеллектуальные игры (10%).

Недоверие к новостям возникает — часто или редко — у 66% респондентов. Среди людей с высшим образованием эта доля еще выше — 75%. За два года заметно снизилась доля тех, у кого никогда не возникает сомнений, с 35% до 23%. Если же новостная информация кажется сомнительной, на помощь россиянам приходит интернет. На новостные сайты отправляются 18% опрошенных, к другим СМИ обращаются 10%. Реже посещают форумы, блоги и соцсети (9%). По словам 17% респондентов, они обсуждают сомнительную новостную информацию со своими друзьями и родственниками. Почти четверть россиян (23%) не предпринимает специальных действий.

Наиболее популярным телеканалом у российских зрителей является «Первый» (52%), хотя в 2013–2015 годах его популярность была гораздо выше (61–63%). Далее следуют «Россия 1» (43%), НТВ (36%), ТНТ (21%). «Россия 24», СТС и РЕН ТВ получили по 18%.