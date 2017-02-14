Вместе с обедом Burger King дарит игрушки для взрослых



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Сети ресторанов быстрого питания часто делают специальные обеды для детей с игрушками внутри. Но в Burger King подумали, что не только дети хотят веселиться. В День святого Валентина при покупке обеда в израильском Burger King можно получить игрушку несколько иного рода.

Плетки, повязки на глаза и другие замечательные игрушки для взрослых Burger King предлагает своим клиентам в День святого Валентина. Кроме того, покупатель получит два воппера, две картошки фри и два пива - все для романтичного обеда на двоих. Идея принадлежит креативному агентству Leo Burnett Israel, сообщает Adweek. Предложение доступно только 14 февраля после шести часов вечера.

Состав творческой группы:

Client: Burger King Israel

Agency: Leo Burnett Israel

Chief Executive Officer: Adam Polachek

Executive Creaive Director: Ami Alush

Copywriter: Oren Ben Naim

Art Director: Meital Miller