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Сети ресторанов быстрого питания часто делают специальные обеды для детей с игрушками внутри. Но в Burger King подумали, что не только дети хотят веселиться. В День святого Валентина при покупке обеда в израильском Burger King можно получить игрушку несколько иного рода.
Плетки, повязки на глаза и другие замечательные игрушки для взрослых Burger King предлагает своим клиентам в День святого Валентина. Кроме того, покупатель получит два воппера, две картошки фри и два пива - все для романтичного обеда на двоих. Идея принадлежит креативному агентству Leo Burnett Israel, сообщает Adweek. Предложение доступно только 14 февраля после шести часов вечера.
Состав творческой группы:
Client: Burger King Israel
Agency: Leo Burnett Israel
Chief Executive Officer: Adam Polachek
Executive Creaive Director: Ami Alush
Copywriter: Oren Ben Naim
Art Director: Meital Miller