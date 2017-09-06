Основатель «ВКонтакте» предложил «вдарить по запрету» Кемеровского районного суда, который постановил заблокировать видео



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Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал распространять видеролик Nemagia об Олеге Тинькове и «Тинькофф банке», пока его не заблокировал Роскомнадзор.

Дуров объяснил это тем, что блогеры всего лишь выражали свое мнение, но распространение видео заставит задуматься потенциальных клиентов «Тинькофф банка». Он предположил, что таким образом можно «вдарить по запрету» Кемеровского районного суда, который постановил заблокировать видео из-за порочащей репутацию информации.

«Можно соглашаться или не соглашаться с манерой подачи блогеров, но их право выражать свое мнение священно», — сообщил Дуров.

Ранее блогеры Youtube-канала Nemagia выпустили разоблачительный ролик про Олега Тинькова, обвинив его в лицемерии и потребительском отношении к клиентам. В нём содержатся отрывки из интервью бизнесмена, которые интерпретируются в карикатурном ключе.

После публикации ролика, компания Тинькова подала иск о защите деловой репутации к блогерам. Позже стало известно, что ролик будет внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, а авторам видео запретили распространять его.

Напомним, конфликт Тинькова и Дурова начался ещё в июне, когда банкир сообщил в Instagram, что удалил «скандальный» мессенджер Telegram и начинает раздачу денег тем, кто поступит также