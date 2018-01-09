Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» стал триумфатором премии, завоевав 4 награды

В Лос-Анджелесе прошло торжественное вручение 75-ой кинопремии «Золотой глобус». Трофеи в самых престижных номинациях собрали фильмы «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» британца Мартина Макдоны и «Леди Бёрд» американки Греты Гервиг.

Лучшей драмой по версии Голливудской ассоциации иностранной прессы стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В фильме рассказывается о том, как мать-одиночка вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что служители закона не пытаются раскрыть убийство её дочери-подростка Анджелы. Фильм также получил награду за лучший сценарий, за роль второго плана (Сэм Рокуэлл) и в категории «Лучшая актриса в драматическом фильме (Фрэнсис Макдорманд)».

Картина «Леди Бёрд» принесла творческому коллективу награды в двух номинациях. Эта трагикомедия о девушке, мечтающей вырваться из небольшого американского провинциального городка в Нью-Йорк, была признана лучшей в категории «Комедия или мюзикл». Сирша Ронан, сыгравшая в «Леди Бёрд» главную роль, опередила всех в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле».

Лучшим режиссером признан Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». За музыкальное сопровождение к этой работе награду получил французский композитор Александр Деспла. «Форма воды» – это история любви немой женщины из секретной лаборатории и человека-амфибии. Фильм не оправдал возложенных надежд, режиссеру не удалось повторить рекорд мюзикла «Ла-Ла Ленд», который в прошлом году завоевал «Золотой глобус» во всех семи категориях, где он был представлен.

Лучшим актером драматического плана стал Гари Олдман за роль в картине «Темные времена». В этой номинации у него были соперники в лице Тома Хэнкса («Секретное досье»), Дэниэла Дэй-Льюиса («Призрачная нить»), Дензела Вашингтона («Роман Израэл, Esq.») и молодого Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»).

«Глобус» за лучший драматический сериал получил «Рассказ служанки», сумев обойти «Игру престолов».

Спилберг со своим «Секретным досье» выдвигался в шести категориях, но не получил наград. Основанная на реальных событиях лента переносит зрителей в 1971 год и повествует о первой женщине - издателе газеты Washington Post Кэтрин Грэм и ее редакторе Бене Брэдли, роли которых исполнили Мэрил Стрип и Том Хэнкс.

Российская лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева также осталась без наград.

Примечательно, что гости пришли на церемонию вручения в костюмах черного цвета. Таким образом они показали свою причастность к движению Time's Up, направленному на защиту от сексуальных домогательств и дискриминации в киноиндустрии.