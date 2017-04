Фирма по производству товаров для творчества громко прощается с мелком цвета одуванчика



Иллюстрация: скриншот ролика

Американская компания Crayola, которая производит товары для творчества, устроила громкую акцию по прощанию с восковым мелком цвета одуванчика. Компания выпускает наборы для рисования – фломастеры, маркеры и наборы восковых мелков. Одним из символов бренда считается набор из 24 восковых мелков. Этот набор время от время обновляется: так, в 1990 году набор избавился от нескольких цветов, например, от лимонно-желтого и красно-оранжевого.

В этом году бренд решил перестать выпускать мелок цвета одуванчика. И устроил из этого настоящее событие. Компания спросила у покупателей, мелок какого цвета – их любимый.

Потом бренд предложил угадать, какой мелок перестанут выпускать.

We still don't know #WhosLeaving, and the suspense is driving Gus crazy! pic.twitter.com/sD10GwzEsT — Crayola (@Crayola) 22 марта 2017 г.

Only two more days until we find out #WhosLeaving and Rod is staying cool through all the excitement! Comment your favorite yellow! pic.twitter.com/SGYgVPRRjr — Crayola (@Crayola) 29 марта 2017 г.

Наверняка предполагалась еще серия загадок, но покупатели оказались быстрее. Один из поклонников фирмы выложил фотографию новой коробки с мелками, где написано, что бренд избавится от карандаша цвета одуванчика.

После этого Crayola выпустила ролик, в котором одуванчиковый мелок прощается с поклонниками, но обещает, что его ждет еще много приключений.

А чуть позже фирма устроила Национальный день мелка и торжественно проводила одуванчиковый карандаш на пенсию к остальным коллегам.