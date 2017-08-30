Резкий рост доходов вызван дебатами «Навальный-Лебедев»



РИА Новости

Главный редактор телеканала «Дождь» Роман Баданин раскрыл доходы от платной подписки за год: минимальный доход за месяц составил 10,3 млн рублей, максимальный — 24,3 млн рублей.

По его словам, пики финансовой прибыли приходятся на ноябрь, декабрь 2016 года и январь этого года. Рост доходов Баданин объясняет маркетинговыми акциями, переподпиской пользователей и дебатами «Навальный-Лебедев». Отмечается, что зрители больше всего внимания уделяют сообщениям об акциях протеста в эфире. Падение доходов в феврале и мае связывается с «тусклой» информационной повесткой, концами подписных сроков и оттоком подписчиков, пришедших на названные выше дебаты.

На эфире дебатов «Навальный — Лебедев» телеканал заработал более 600 тысяч рублей. Количество просмотров превысило 850 тысяч. Для сравнения, в обычный день количество просмотров эфира находится в районе 640 тысяч.

Среди проблем подписной модели заработка Баданин перечислил трудности её совместимости с другими формами монетизации из-за искусственного ограничения трафика. Кроме того, он полагает, что подписка делает издание заложником имиджа: пользователи откажутся от издания, если оно изменит своё позиционирование.

«К журналистскому огорчению, результативность подписки зависит от контента лишь процентов на 50 . Остальное — технологии и маркетинг (придумывать и следить за маркетинговыми акциями, не отпускать подписчиков, следить за ними денно и нощно и все остальное в этом духе). Действия в сфере технологий и маркетинга приносят результат в краткосрочной перспективе, изменения контента влекут перемены лишь в очень долгосрочном тренде», - сообщил он.

Помимо подписки «Дождь» зарабатывает на дистрибуции сигнала и рекламе. Главный редактор также рассказал об источниках трафика: больше всего посетителей приносят социальные сети и раздел «другое», меньше всего — поиск. Всего 15% подписчиков напрямую заходят на сайт телеканала.