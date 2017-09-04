Косметический бренд создал вдохновляющее видео в рамках новой кампании #МояКрасотаМоиПравила



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Как часто общество навязывает нам стереотипы: как нужно говорить, вести себя, выглядеть и одеваться? Dove провел глобальное исследование и выяснил, что девушки и женщины ощущают на себе давление стереотипных стандартов красоты.

Большая часть опрошенных представительниц прекрасного пола хотели бы, чтобы СМИ уделяли больше внимания женщинам с нестандартной внешностью, различных возрастов, рас, форм и размеров.

В новом видеоролике #МояКрасотаМоиПравила реальные девушки делятся своими историями и говорят о стереотипах, с которыми сталкиваются каждый день. Так, очаровательная блондинка оказывается партнером в юридической фирме, а девушка с пышными формами – успешным fashion-блогером.

Своим видео Dove продолжает поддерживать точку зрения относительно естественной красоты и стремится ещё раз напомнить всем женщинам, что они прекрасны в своей уникальности.