DoubleClick запустил продажи онлайн-аудиорекламы в самых популярных стриминговых сервисах

DoubleClick Bid Manager начал продавать цифровую аудиорекламу в популярных стриминговых сервисах: «Google Play Музыка», Spotify, SoundCloud и TuneIn. Позже к ним присоединится и Pandora. С помощью Bid Manager клиенты смогут покупать аудиообъявления, которые позволят им объединить аудио- и интернет-кампании, а также взаимодействовать с пользователями в разные моменты дня.

Аудитория музыкальных стриминговых сервисов растет, и все большее число людей начинают слушать музыку на разных устройствах. Становится очевидно, что брендам необходимо инвестировать в охват пользователей с помощью релевантных сообщений в те моменты, когда они слушают аудио, наравне со всеми другими каналами.

Эксперты говорят о росте потребительского спроса на персонализированные аудиорешения. По данным исследования WideOrbit, 85% покупателей рекламы на радио в США заинтересованы в закупке аудиообъявлений в реальном времени для лучшего охвата основной аудитории. Более половины покупателей рекламы на радио в США считает, что алгоритмическая закупка аудиорекламы упрощает рабочие процессы.

Например, бренд MightyHive использовал Bid Manager для запуска аудиорекламы в «Google Play Музыке», чтобы расширить охват кампании на радио. Эта стратегия позволила им найти новую аудиторию для клиента из отрасли потребительских товаров. В результате удалось получить более 7,5 млн показов и более 7500 кликов в мобильном интернете, на десктопах и в приложениях. Доля прослушивания аудиообъявлений до конца составила более 95%, а показатель CTR — 0,11%.

Аудиообъявления, купленные через DoubleClick, дают возможность обращаться к пользователям, даже когда те не взаимодействуют с экраном устройства. В моменты, когда пользователи слушают аудио, их не окружают многочисленные объявления. Поэтому бренды, которые используют аудиорекламу, получают более высокую долю внимания.

Согласно статистике, в 2018?году стриминговыми музыкальными сервисами будут пользоваться 1,2?млрд человек во всем мире. Новый этап развития рынка digital аудиорекламы связан с появлением новых технологий и популярностью голосовых помощников.

По прогнозам IAB Russia, в 2018 году российский рынок онлайн-аудиорекламы ждет резкий рост. Его объем может увеличиться в три раза, до 450 млн рублей. В 2021 году расходы рекламодателей на digital аудио могут достичь 6,1 млрд рублей.