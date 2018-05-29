WPP назвал самые дорогие глобальные бренды

Рекламный холдинг WPP и агентство Kantar Millward Brown представили рейтинг самых дорогих брендов 2018 BrandZ. За год бренды из TOP 100 показали рекордный рост на 21%, и их совокупная стоимость достигла 4,4 трлн долларов.

Лидерами BrandZ, как и в случае с Forbes, являются технологические бренды. Российские бренды в основной рейтинг не включены, однако представлены в крупнейших категориях. А точнее — в нефтегазовом сегменте. Здесь присутствуют «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл». «Роснефть» и «Газпром» подешевели на 4%, в основном из-за санкций в отношении России, зато «Лукойл» прибавил 11% за счет роста прибыли и маржи — благодаря дорожающей нефти.

На вершине BrandZ находится Google, чей бренд оценивается в 302,1 млрд долларов. По сравнению с предыдущим годом он подорожал на 23%. Apple занимает вторую строчку с 300,6 млрд долларов (+28%). Amazon поднялся с 4-й на 3-ю позицию, обогнав Microsoft, Tencent теперь на 5-м месте, ему удалось потеснить Facebook на 6-ю строчку.

Впервые за историю BrandZ положительную динамику показали все без исключения категории. Самыми быстрорастущими стали ритейл (+35%), страхование (+34%), технологии (+28%) и люксовые товары (+28%).

Новичками рейтинга стали восемь брендов: Spectrum (27 место), JD.com (59) Uber (81), HP (89), SF Express (90), Instagram (91), BCA (99) и adidas, который замыкает TOP 100. Дебютантом в первой десятке стал китайский онлайн-ритейлер Alibaba: расширение охвата и популярность Дня холостяков обеспечили его бренду прирост на 92%. Он же стал одним из самых быстрорастущих участников рейтинга, уступив только JD.com (+94%).

Успех китайских брендов заметен невооруженным взглядом. Если в 2006 году BrandZ включал всего один бренд из Поднебесной (China Mobile), то сейчас там представлено 14 торговых марок. И впервые они дорожали быстрее, чем американские бренды.

WPP и Kantar Millward Brown также выделили самые сильные бренды — это те бренды, которые поддерживают объем продаж и цены несмотря на финансовые и рыночные факторы, благодаря собственной влиятельности и любви потребителей. Лидерами в данной категории являются Pampers и Coca-Cola.