К концу года в аэропорту установят более 300 экранов



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Московский аэропорт Домодедово сообщил, что начинает переход на новые технологии размещения рекламы на территории аэровокзального комплекса. Более трёх сотен цифровых рекламных носителей установят в разных зонах аэропорта.

Проект осуществляется в партнёрстве с российской компанией «Медиаполе», которая заключила с аэропортом долгосрочный контракт. Крупноформатные цифровые носители разместятся в общей зоне, а также в галереях международного и российского прилета и вылета с целью максимального охвата аудитории. Марина Букалова, директор по маркетингу Домодедово полагает, что динамика увеличения пассажиропотока открыла новые возможности для рекламодателей.

«Подписание этого договора - возможность реализовать все совместные технические задумки и инновационный подход к продажам рекламных возможностей. В арсенале нашей команды, самые современные планировочные инструменты, такие как счетчики потоков, таргетирование рекламного сообщения на нужный рекламодателю профиль аудитории, а также новейшие системы управления цифровым контентом», - сообщил Александр Лысенко, один из бенефициаров ООО «Медиаполе».

Сейчас в Москве активно происходит замена бумажных билбордов на цифровые носители. Таким образом операторы рекламы существенно экономят на размещениях, поскольку замена информации происходит дистанционно.