Телеканал подвел итоги первого полугодия 2018 года

Первое полугодие оказалось успешным для «Dомашнего»: телеканал не только увеличил долю в востребованной аудитории — женщины в возрасте от 25 до 44 лет, но и существенно омолодил профиль аудитории. Принадлежащий «СТС Медиа» канал является самым «женским» по аудиторному профилю и стабильно входит в ТОП-10 в аудитории «Все 4+».

Во II квартале «Dомашний» заметно улучшил аудиторный профиль. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доля в аудитории «Женщины 25−44» выросла на 12%, свидетельствуют данные Mediascope. Сейчас вклад этого сегмента, который считается наиболее финансово активным, в ЦА канала составляет 41%. За год данный показатель вырос на 7 п.п.

Для канала такое омоложение означает увеличение наиболее востребованной рекламодателями аудитории. Рост аудитории среди молодых активных женщин произошел и в дневном блоке в будни (за счет судебных шоу собственного производства), и в прайм выходных дней (благодаря сериалам).

В наиболее конкурентном слоте — прайме выходного дня — «Dомашний» показал существенный прирост доли. По итогам II квартала его доля в аудитории «Женщины 25−44» составляет 5,0, что на 44% выше аналогичного показателя прошлого года. Вклад самой востребованной рекламодателями аудитории в состав ЦА канала составляет 50%.

«Dомашний» успешно работает и с более молодыми женскими аудиториями. Во II квартале доля канала выросла более чем на 10% в таких востребованных сегментах, как «Женщины 20−40» (+23%), «Женщины 16−39» (+13%) и «Женщины 20−35» (+12%). Таким образом, зритель канала моложе аудитории «Первого», НТВ, «России 1» и «ТВ Центра», отмечают в компании.

Марина Хрипунова, генеральный директор телеканала «Домашний» Конкуренция между игроками телевизионного рынка обостряется, однако проекты «Dомашнего», отвечающие всем женским запросам, и выверенный программинг позволяют каналу выходить на новые рубежи и приумножать свои результаты. В 2018 году канал продолжит ориентироваться на интересы прекрасного пола и предложит своему зрителю новые проекты собственного производства.