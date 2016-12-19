По итогам 11 месяцев они снизились на 5,8%



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В ноябре реальные располагаемые доходы россиян сократились на 5,6%, в январе–ноябре — на 5,8%, говорится в докладе Росстата. Данные сравниваются с соответствующим периодом предыдущего года. Под реальными располагаемыми денежными доходами Росстат понимает доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированны е на индекс потребительских цен.

Среднемесячная начисленная заработная плата россиянина в ноябре 2016 года составила 36,1 тысячи рублей. В номинальном выражении она выросла на 7,6%, в реальном выражении рост был скромнее — на 1,7%.

В последний раз прирост реальных доходов россиян в годовом исчислении был зафиксирован в октябре 2014 года, напоминает РБК. С тех пор они сокращались 25 месяцев подряд и продолжают сокращаться, вопреки недавнему заявлению первого вице-премьера Игоря Шувалова о завершении спада. «По некоторым группам населения реальные доходы населения все-таки хоть немного, но растут. Падение доходов закончилось. Надеемся, что в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти», — сказал Шувалов в конце ноября 2016 года.