Основатель сети Фёдор Овчинников рассказал о прекращении допросов по делу о наркотиках

Основатель сети «Додо Пицца» Фёдор Овчинников сообщил, что следствие поменяло свою позицию: после того, как история с закладками наркотиков в его заведениях получилп широкую огласку, дело передали в вышестоящую инстанцию, где ситуацию назвали недоразумением.

«Когда наша история получила, благодаря вашей поддержке, очень широкую огласку, наше дело из ОВД передали в вышестоящую инстанцию… Следователь СВАО общался уже совершенно по-другому. Он сообщил, что все это какое-то недоразумение. Он вообще не понимает, зачем на допрос был вызван основатель компании, и пообещал, что больше допросов не будет», – написал Овчинников.

Овчинников также заявил, что считает подозрительной всю историю с обнаружением в пиццериях наркотиков и даже написал заявление в надзорные органы и полицию о том, что эта история – провокация. Он решил больше не привлекать внимание к этой теме.

«С самого начала мы ведем бизнес открыто – все на ладони, «Додо Пицца» де факто сегодня самая прозрачная частная компания в России. Нам сложно что-то предъявить. И мы всегда будем открыто защищать интересы компании, бизнеса, инвесторов, сотрудников», – написал он.

Теперь перед компанией стоит цель – сделать пиццерии самым некомфортным местом для любых криминальных элементов, исключим возможность что-то спрятать в туалетах.

Напомним, Овчинникова допрашивали по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере: в конце прошлого года в одной из франчайзинговых пиццерий сети в Москве сотрудник обнаружил «закладку» запрещенных препаратов, а владелец пиццерии вызвал полицию. Позднее там была обнаружена еще одна закладка. По делу начато следствие.