Ситуация вокруг компании заставила общественность вспомнить знаменитую медведевскую фразу о том, как нехорошо «кошмарить бизнес»

Два уголовных дела о распространении наркотиков в заведениях «Додо Пицца» и основатель сети Федор Овчинников в качестве свидетеля. Ситуация вокруг компании заставила общественность снова вспомнить знаменитую медведевскую фразу о том, как нехорошо «кошмарить бизнес».

Об интересе правоохранительных органов стало известно в январе, когда предприниматель объявил о поиске адвоката. Овчинников написал, что ему звонили следователь и оперуполномоченный из отдела полиции Южное Медведково. Они вызывали Овчинникова на допрос, «говорили крайне агрессивно, давили», при этом отказывались уточнить, по какому делу тот проходит свидетелем.

По словам Овчинникова, пиццерии в Южном Медвеково принадлежат партнеру-франчайзи. Владелец подтвердил, что сотрудник одной из пиццерий обнаружил «закладку» наркотических веществ в туалете. Управляющий вызвал полицию, которая все оформила и зафиксировала.

После допроса, который состоялся 7 февраля, бизнесмен решил сделать историю максимально публичной. «Я шел на допрос в ОВД с уверенностью, что все это просто какое-то глупое недоразумение. Вышел пару часов назад с ощущением нереальности происходящего», — написал Овчинников. Следователь сообщила, что дело поступило из главного управления МВД по Москве. Основанием стало заявление от некой Прониной Е.В., которая утверждала, что под прикрытием сети пиццерий предприниматель и его партнер занимаются распространением наркотических средств, а поставки идут из Латинской Америки.

«Весь допрос заключался в установке моей связи с пиццерией в Медведково, а также моих отношений с партнером-франчайзи, владеющим пиццериями в Москве. Например, следователя интересовал вопрос, сколько раз в месяц я звоню нашему партнеру, поздравляю ли с Днем Рождения?», — рассказал Овчинников.

На допросе выяснилось, что заявление Прониной поступило в ФСБ 1 ноября, а в ГУВД — 9 ноября. Об этом свидетельствуют штампы на документе. Между тем первую «закладку» в Медведково находят 23 ноября. Дальше возбуждается дело о распространении наркотиков в особо крупных размерах, а дела конкретных пиццерий объединяются и передаются наверх. Основатель «Додо Пицца» заявил, что вместе с адвокатом напишет заявление о клевете, начнет искать Пронину и будет максимально публично освещать эту историю.

Пользователи обратили внимание, что Екатерина Пронина является совладельцем пиццерии, открытой по франшизе в Люберцах. Овчинников рассказал, что Пронина хотела стать франчайзи «Додо Пиццы» и приезжала на обучение. Сотрудничество не состоялось, однако женщина стала инвестором пиццерии в Люберцах, принадлежащей партнеру Вячеславу Прокудину. Бизнесмен не считает происходящее «наездом обиженного партнера» — по его мнению, имя Прониной использовали для придания убедительности ложному доносу.

Сама Пронина заявила Vc.ru, что была не в курсе заявления, а её подпись подделали. «Это происки кого-то из конкурентов, к кому-то попала информация с нашими данными. Может кто-то, возможно, работал и перешёл к конкурентам. Я, естественно, обращусь в органы с целью защиты своего имени, которое использовали для фабрикации заявления», — сказала она.

Овчинников обратился к бизнес-омбудсмену Борису Титову и вчера написал, что теперь дело находится на его личном контроле. Предприниматель поблагодарил всех за поддержку: «Полагаю, что завтра утром на новом допросе меня попросят подписать подписку о неразглашении и я не смогу уже подробно рассказывать о том, что происходит. Но я уверен, что всё закончится хорошо. Нам нечего скрывать. Мы открыты. Наш путь и наш выбор это бизнес. Открытый честный бизнес в России. Мы не перестанем доверять. Мы будем создавать крутые продукты, живой искренний настоящий бренд, строить глобальную конкурентную эффективную компанию из России».

Согласно официальной информации, пакеты с наркотиками были дважды обнаружены в одном из заведений в проезде Дежнева. По данному факту следствие Отдела МВД по району Южное Медведково возбудило два уголовных дела (ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Там подтвердили факт вызова на допрос владельца сети пиццерий и пообещали проверить сообщение о якобы неэтичном общении со стороны сотрудников полиции.