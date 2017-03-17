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Компания «РТКомм.ру», дочка госоператора «Ростелеком», представила во Владивостоке торговую марку SenSat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса, сообщает пресс-служба компании.
Услуга скоростного спутникового интернета предоставляется под ТМ SenSat по всей территории покрытия космических аппаратов «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6» и «АМУ-1». Она доступна для подключения всем жителям России от Калининграда до Камчатки на выгодных условиях – от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с на условиях покупки или аренды.
Генеральный директор дальневосточного подразделения «РТКомм.ру» Михаил Муттерперл сообщил о том, что ТМ SenSat является неологизмом, образованным от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник). Целевая аудитория ТМ SenSat, по словам Михаила Муттерперла – активное взрослое платежеспособное население частной загородной и пригородной жилой застройки, где нет развитой оптической инфраструктуры.
Стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме.