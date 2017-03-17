Услуга доступна всем жителям России от Калининграда до Камчатки



Фото rtcomm.ru

Компания «РТКомм.ру», дочка госоператора «Ростелеком», представила во Владивостоке торговую марку SenSat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса, сообщает пресс-служба компании.

Услуга скоростного спутникового интернета предоставляется под ТМ SenSat по всей территории покрытия космических аппаратов «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6» и «АМУ-1». Она доступна для подключения всем жителям России от Калининграда до Камчатки на выгодных условиях – от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с на условиях покупки или аренды.

Генеральный директор дальневосточного подразделения «РТКомм.ру» Михаил Муттерперл сообщил о том, что ТМ SenSat является неологизмом, образованным от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник). Целевая аудитория ТМ SenSat, по словам Михаила Муттерперла – активное взрослое платежеспособное население частной загородной и пригородной жилой застройки, где нет развитой оптической инфраструктуры.

Стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме.