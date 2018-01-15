Десять деятелей и организаций российских СМИ сегодня получат 1 млн рублей за достижения 2017 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручит премии Правительства в области СМИ, присуждённые за 2017 год. Лауреатами премии стали четыре соискателя и пять коллективов. Размер каждой премии составляет 1 млн рублей, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Среди лауреатов – ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов, президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге, Игорь Свинаренко, номинированный за ставший знаковым в истории современной российской журналистики цикл публицистических произведений, а также гендиректор ООО «Телекомпания Пятница», отмеченный за новые форматы телевидения

Одна из десяти премий традиционно присуждается председателем Правительства. В этот раз Дмитрий Медведев отметил посмертно Даниила Дондурея, бывшего главного редактора журнала «Искусство кино» за продвижение гуманистических ценностей в СМИ.

Также премией отмечены коллективы «Первого канала» за трансляцию военно-морского парада в Санкт-Петербурге, Красноярского информационного телевидения ТВК-6 канал за развитие качественного регионального телеканала, «Коммерсант» за серию репортажей и расследований по борьбе с преступностью и коррупцией, «Редакционно-издательского дома «ПостНаука» за популяризацию научных знаний и просветительскую деятельность и «Информационного портала «Такие дела» за новый формат по поддержке благотворительности в России.

Традиционно премия присуждается деятелям и организациям российских СМИ, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ за публикации на русском языке. Кандидатов выдвигают общественные организации, организации в сфере СМИ, лауреаты премий и Совет по присуждению премий Правительства в области СМИ.