Разработки представлены в рамках заседания Делового совета стран БРИКС

В сотрудничестве с дизайнерами из Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки и России госкорпорация Ростех представила образы будущего для российской техники в рамках заседания Делового совета стран БРИКС в Шанхае.

На экспозиции представлены изображения того, как может выглядеть широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ШФДМС), гражданский тяжелый вертолет, а также многоцелевой вертолет Ка-226Т.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов рассказал: «Экспозиция демонстрирует открытость Ростеха и готовность к укреплению технологического партнерства со странами БРИКС».

В дальнейшем разработчики из холдингов Ростеха обсудят потенциал использования предложенных идей в своих разработках, а сами экспонаты выставки будут перевезены в Россию и представлены в Госкорпорации Ростех.

С помощью проекта Ростех хочет продемонстрировать потенциал сотрудничества стран содружества и совместные успехи в высокотехнологичных отраслях промышленности.