Участники фестиваля смогут продавать свои товары на глобальной площадке

Осенью 2018 года на зарубежных сайтах eBay появятся виртуальные витрины «Русские сезоны», где будет размещена продукция российских текстильных фабрик и дизайнеров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на президента одноименного фестиваля Дарью Мациевскую.

Баннеры «Русские сезоны» разместятся на глобальной площадке eBay, а также в США, Канаде, Австралии и на отдельных региональных сайтах в странах Европы. На первом этапе сервис представит продукцию более ста российских дизайнеров и фабрик. По большей части это будут товары, созданные из российских материалов.

Контракт с eBay рассчитан до 31 декабря 2018 года: если эксперимент окажется удачным, то сотрудничество будет продолжено. Но даже в противном случае дизайнеры и фабрики все равно смогут продолжить торговать на eBay самостоятельно. По соглашению сторон сервис получит 10% с продаж.

Ежегодный фестиваль «Русские сезоны» проводится под патронажем Минпромторга с 2015 года для продвижения российских производителей товаров на зарубежные рынки. В этом году на «Русских сезонах» будут тестировать модель «От отечественного сырья – к экспортному продукту». В Минпромторге заявили, что если производители увидят в каких-то проектах коммерческий потенциал, то смогут поставить их на массовое производство, что позволит предприятиям расширить ассортимент продукции.

По мнению экспертов, представители fashion-индустрии из Европы все чаще проявляют интерес к российским товарам, а размещение на eBay позволит полностью покрыть европейский рынок.

Согласно проведенному eBay в 2017 году исследованию, общий объем интернет-экспорта материальных товаров из России в 2016 году составил $430 млн. Покупатели из дальнего зарубежья преимущественно делают заказы у небольших продавцов или на международных интернет-площадках. В целом за границей знания о российской fashion-индустрии пока ограничены, а объемы экспорта ее продукции довольно скромные. Помешать их наращиванию может проблема двойного налогообложения, отмечают эксперты.