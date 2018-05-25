В России появилась памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу

Банк России выпустил памятную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Это первая полимерная банкнота и третья памятная в истории российского денежного обращения. Первая подобная купюра появилась в 2013 году, накануне Зимней Олимпиады в Сочи, вторая — в 2015 году, в честь воссоединения с Крыма с Россией.

Банкнота имеет вертикальное орнаментально-художественное оформление и изготовлена на полимерном субстрате. В верхней части расположено прозрачное окно с голографическим элементом. На лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом в руке и вратарь в прыжке за мячом. Эта художественная композиция, как сообщает Центробанк, символизирует преемственность поколений — мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин.

На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата. Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.

Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. В частности, яркое голографическое изображение в верхней части. Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках. В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.

Работа над дизайном банкноты началась в 2016 году. Тогда ФГУП «Гознак» провел творческий конкурс, в котором приняли участие студенты 10 учебных заведений из Санкт-Петербурга, Самары, Саранска, Сочи, Волгограда, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Калининградской области и Мордовии. Всего на конкурс было прислано 49 идей оформления будущей банкноты. Идеи, вошедшие в число лучших, планировали использовать художники ФГУП «Гознак» и Банка России при создании памятной банкноты.

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Эксперты и пользователи неоднозначно оценили дизайн 100-рублейвой памятной купюры. Некоторые даже увидели там связи с матрешками из сувенирной линейки.

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Наэля Нуриева, руководитель проектов Clёver Branding : Во-первых, очень хорошо, что обновленные купюры на полимерной основе. Мы все этого давно ждем. Во-вторых, радует, что дизайн банкнот обновляется. Старый уже совсем неактуален. И наконец, из этого нового дизайна виден тренд развития нашей визуальной культуры или как минимум один из объектов, которые будут влиять на неё. И этот тренд показывает, что нам ближе азиатские избыточные и очень эмоциональные образы, а не выдержанные строгие европейские или хотя бы американские. Можно было бы старые образы соборов и других памятников реализовать в какой-то актуальной стилистике и был бы дизайн банкнот в духе времени — не отказываемся от своих корней. А за счет актуальной стилистики иллюстрирования и верстки создать современный облик.