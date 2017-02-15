Екатерина Богдан. Фото - пресс-служба
Дирекцию цифровых продуктов «ГПМ Матч» возглавила Екатерина Богдан, ранее занимавшая должность директора по продажам «Газпром-Медиа Диджитал», следует из сообщения, опубликованного на сайте телеканала.
Основными задачами перед Екатериной Богдан на новой должности являются монетизация пользовательског
По словам самий Екатерины Богдан, цифровые площадки субхолдинга «ГПМ Матч» охватывают более половины спортивной аудитории Рунета. А стремительный рост интереса к спортивному телесмотрению требует быстрой адаптации различных тематических ресурсов к предпочтениям пользовательской аудитории и создания «персонифицирова
То, что развитие сферы цифровых продуктов является очень важным направлением для «Матч ТВ», подтвердила и генеральный продюсер канала Тина Канделаки.