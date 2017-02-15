Спортивный субхолдинг собирается монетизировать пользовательский интерес



Екатерина Богдан. Фото - пресс-служба

Дирекцию цифровых продуктов «ГПМ Матч» возглавила Екатерина Богдан, ранее занимавшая должность директора по продажам «Газпром-Медиа Диджитал», следует из сообщения, опубликованного на сайте телеканала.

Основными задачами перед Екатериной Богдан на новой должности являются монетизация пользовательског о интереса и формирование благоприятных условий для роста целевой аудитории «Матч ТВ», заинтересованной в регулярном использовании ресурсов спортивного субхолдинга «ГПМ Матч».

По словам самий Екатерины Богдан, цифровые площадки субхолдинга «ГПМ Матч» охватывают более половины спортивной аудитории Рунета. А стремительный рост интереса к спортивному телесмотрению требует быстрой адаптации различных тематических ресурсов к предпочтениям пользовательской аудитории и создания «персонифицирова нного» диджитал-контент а.

То, что развитие сферы цифровых продуктов является очень важным направлением для «Матч ТВ», подтвердила и генеральный продюсер канала Тина Канделаки.