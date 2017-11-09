Григорий Путинцев назначен специальным представителем губернатора по связи с общественными организациями и организации городских праздников.



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Директор Санкт-Петербургского ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) Григорий Путинцев освобожден от своей должности в связи с новым назначением, сообщает 78.ru.

В ближайшее время Путинцев приступит к работе в качестве специального представителя губернатора по связи с общественными организациями и организации городских праздников. Также чиновник остается советником губернатора по мотоспорту и является президентом фестиваля St. Petersburg Harley Days. Имя нового директора ГЦРР пока не сообщается.

ГЦРР является подведомственным Комитету по печати, в октябре ГУП проиграло в суде дело против ФАС. Ведомство обвинило комитет в том, что он подписал с ГЦРР соглашение, согласно которому центр получил право от имени города заключать договоры с победителями торгов на установку рекламных конструкций. «Торги на выбор организации, представляющей интересы комитета, не проводились. Это создает дискриминационные условия для других хозяйствующих субъектов, желающих осуществлять аналогичную деятельность», – сообщалось в УФАС. До этого Комитет по печати с Центром размещения рекламы проиграли суды первой и второй инстанций.

Кроме того, ФАС возбудила административное производство против Сергея Серезлеева, председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга. Поводом послужило заключение договоров с победителями торгов по размещению наружной рекламы. Комитет по печати, выступивший организатором торгов, не внес требуемые ФАСом изменения в конкурсную документацию.

Теперь Комитет должен расторгнуть договор с ГЦРР, отозвать доверенность на 2017 год и прекратить выдавать подобные документы