Бренд минеральной воды запустил новую рекламную кампанию

Perrier, французский бренд минеральной воды, запустил новую рекламную кампанию. У главного героя роликов определенно все в порядке с воображением: после глотка минералки он начинает видеть необычное в самых обычных ситуациях. Динозавры дерутся в метро, бегемот глотает чемоданы в аэропорту, но, кажется, самое невероятное – кот, которого стошнило радугой.

Perrier объявил войну банальности и обыденности. Бренд минеральной воды выпустил во Франции серию рекламных роликов, главный герой которых встречает на каждом шагу нечто удивительное. Креативную концепцию кампании разработало парижское агентство Mazarine.

Как отмечают авторы проекта, целевая аудитория кампании – молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет – плохо переносит банальности нашей жизни. Бренд Perrier позиционируется как современное лекарство от скуки.

«Жизнь полна обыденности, которой молодые люди не могут избежать – дорога в метро, ожидание друга в кафе, просмотр телепередач. Этой кампанией мы хотели привнести в жизнь нечто экстраординарное», - объяснили в агентстве. Авторы также отмечают, что все фантастические элементы в роликах – отсылки к поп-культуре. Например, кот, которого тошнит радугой намекает зрителям на Snapchat, динозавры – на «Парк Юрского периода» и т.д.