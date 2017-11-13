Компания тестирует мобильную платформу на погрузчике с 3D-камерой и специальные дроны для контроля товарных остатков



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«Дикси» в тестовом режиме намерен мониторить товарные остатки при помощи системы компьютерного зрения. Специальный программно-аппаратный комплекс проекта GoodsScan позволит присматривать за складами за счет камер, установленных на дронах и обычных погрузчиках, сообщают «Ведомости» со ссылкой на IT-директора сети Владимира Муравьева.

Сначала «Дикси» протестирует мобильную платформу для погрузчика с 3D-камерой, центром обработки данных и другим электронным оборудованием. Камеры будут фотографировать штрих-коды, вычислять размер объекта, его ширину и высоту, обрабатывать полученные данные и на их основе делать выводы об остатках продукции.

Работа с дронами связана с некоторыми трудностями: их батареи быстро разряжаются, а во время движения они могут столкнуться с другой складской техникой. Поэтому «Дикси» сначала протестирует проект на одном складе, после чего решит, выгодно ли покупать проект и внедрять разработку на все девять складов.

Общая площадь складов «Дикси» составляет 260 000 кв.м. Их инвентаризация проходит два раза в год, на проверку одного склада уходит около 18 часов. В процессе участвуют около 40 человек, они вручную ведут опись имеющегося товара. Полученные данные сопоставляются с «теоретическими», высчитываются расхождения, составляется акт. Затраты на инвентаризацию складов составляют около 3,6 млн рублей ежегодно, а за исправление ошибок сети тратят еще около 7 млн рублей. Автоматизированная система способна на 90% снизить расходы на инвентаризацию, а также проводить ее чаще, чтобы иметь более точные сведения о реальном количестве товара, сообщает Муравьев.