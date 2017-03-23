До конца года общее количество наименований превысит 700



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До конца 2017 года “Дикси” планирует увеличить долю СТМ в полтора раза до 25%. Новые позиции появятся среди молочных и мясных продуктов, замороженных и консервированных овощей, товаров для детей, алкоголя и нонфуда.

За год сеть планирует нарастить долю товаров под собственными торговыми марками с 15,5% до 25%. Прирост “Дикси” ожидает за счет обновления существующих продуктовых линеек и появления новых уникальных торговых марок в стратегически важных для компании категориях. Так, будет расширена линейка детских продуктов “Моны” - помимо шоколадных изделий “Шокомоны”, будут введены детские завтраки и молочные коктейли. Категорию традиционных молочных продуктов сеть уже расширила товарами под зонтичным брендом “Романов луг”.

Также сеть запустила ряд марок в направлении непродовольствен ных товаров – в категории гигиенических товаров расширился ассортимент под брендом Yes. Кроме того, будет расширено направление пива и вина, доля тихих вин СТМ в товарообороте категории достигнет 30%. Помимо уникальных торговых марок, “Дикси” развивает собственные бренды “Д” и “Первым делом”. Ожидается, что общее количество наименований к концу 2017 году превысит 700.

“Развитие направления невозможно без тесного сотрудничества с локальными партнерами. Сегодня 90% СТМ производят российские предприятия, и сеть открыта к расширению сотрудничества. В 2017 году мы запустим новые марки и продолжим поиск партнеров по существующим проектам”, - прокомментировал а увеличение доли СТМ директор управления собственных торговых марок ГК “ДИКСИ” Елена Савченко.