Избавившись от посредников, ГК надеется снизить себестоимость товаров на 15%



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Группа компаний «Дикси» начала прямой импорт вина. Ритейлер уже закупил первую партию, включающую пять наименований испанских и французских вин говорит в сообщении ритейлера. До конца 2017 года «Дикси» планирует нарастить долю прямых поставок алкоголя до 20%.

Пока это будет только вино, поскольку это самый популярный вид алкоголя, причем большая часть ввозимой продукции будет продаваться под собственными торговыми марками ритейлера. Напрямую импортируемое вино будет в больше степени продаваться под собственной торговой маркой «Дикси». Представитель ритейлера также добавил, что отказ от посредников позволяет снизить себестоимость в среднем на 15%.

Опыт прямого импорта у «Дикси» уже есть. Например, сеть ведет самостоятельные поставки овощей и фруктов - до 50% данной продукции закупается без посредников.

«Вино - одна из наиболее востребованных алкогольных категорий, на нее приходится около 30% товароборота алкоголя. При этом категория не брендозависима: принимая решение о покупке, покупатель руководствуется соотношением качества и цены. При этом мы уверены, что доля российского вина в наших продажах останется на прежнем уровне и прямой импорт не окажет на нее значительного влияния», - говорит коммерческий директор ГК «ДИКСИ» Денис Васильев.

Напомним, в прошлом году «Дикси» разработала логотип для использования в объединенных коммуникациях, а также на упаковке товаров под собственными марками в качестве «знака качества». В качестве логотипа была выбрана буква «Д», которая объединила фирменные цвета и графические элементы брендов «Дикси», «Виктория» и «Мегамарт», входящие в группу компаний.