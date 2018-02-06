Покупатели всё чаще выбирают выпечку, сделанную вручную по домашним рецептам

Крупный российский ритейлер «Дикси» начал закупать продукцию у малых пекарен для магазинов у дома, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Владимира Русанова.

Сейчас 98% хлебного ассортимента в «Дикси» поставляют крупные хлебозаводы. Однако последнее время спрос покупателей поменялся: они всё чаще выбирают выпечку, сделанную вручную по домашним рецептам в семейных пекарнях.

Последние несколько лет продажи хлебобулочных изделий в «Дикси» падали ежегодно примерно на 5% в весе, и в прошлом году ритейлер опробовал продажу хлеба из мелких пекарен в нескольких московских магазинах. В итоге за несколько месяцев продажи хлебобулочных изделий выросли на 5-7%.

Теперь сеть собирается покупать хлеб у мелких пекарей во всех регионах, где есть ее магазины. В будущем «Дикси» может начать продажи и готовой еды типа сэндвичей и готовых салатов. Все это позволит расширить покупательскую аудиторию.

Среди требований к новым потенциальным поставщикам – высокое качество производимой продукции, упаковка и маркировка в соответствии с требованиями законов. Условия, график и объемы поставок будут рассчитывать индивидуально.

Переговоры о поставках в «Дикси» ведет небольшой производитель кондитерских изделий «Вкус детства» из Санкт-Петербурга, рассказал его владелец. Чтобы обеспечить своей продукцией крупную сеть, придется пересмотреть логистику: купить дополнительный транспорт или прибегнуть к услугам транспортных компаний, что повлечет дополнительные расходы, отмечает он.

Эксперты рынка считают, что спрос на хлеб снижается по нескольким причинам. Сторонники здорового питания, в основном молодежь, или вовсе отказываются от хлеба, или переходят на хлебцы, продажи которых растут двузначными темпами, тогда как основные покупатели хлеба – люди 50-65 лет и старше. Кроме того, любители хлеба все больше покупают его в булочных или пекарнях, а также пекут дома.

Опыт «Дикси» не уникален. «Ашан» уже закупает продукцию у небольшого количества мелких пекарен. В основном они предлагают национальные виды хлеба (пита, лаваши и др.). Компания планирует увеличить ассортимент от местных поставщиков в каждом городе и подписать контракты с новыми производителями.