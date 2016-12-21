Ведущие Ю снялись в итоговом ролике

На правах рекламы



Скриншот видеоролика

2016 запомнится многим как год скандалов, высокого курса валют и победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Представители пяти диджитал-каналов обозначили самые важные вехи уходящего года. Главная задача, которую мы перед собой ставили, снимая данный ролик, - ярко, стильно и главное весело уложить в 3 минуты 365 дней 2016 года.

На данном этапе были созданы и запущены 5 официальных Youtube-каналов:

- Пацаны Вообще Ребята – шоу в котором 4 парня и HD-камера демонстрируют на себе всю палитру жизни.

- Ой, всё! – обычные девушки пробуют на себе окружающий мир: от мэйкапа в темноте до краш-теста презервативов.

- Лаборатория Секса – канал, на котором опытным путем измеряется уровень раскрепощённости населения.

- Пошалим с Шалимовым – пранки от одного из самых известных молодых телеведущих России.

- Каникулы Стриптизёра – влог телезвезды Джексона и легенды русской эротики Кати Самбуки.

Тенденции в развитии digital сферы направлены на поиск новых форм взаимодействия с аудиторией. В наших ближайших планах развитие существующих и создание новых каналов и других форматов. Надеемся, вам будет интересно наблюдать, как мы это делаем.?