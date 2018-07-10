Продвижение в онлайн-каналах от российских агентств

От традиционных акций до креативных механик, от детских образовательных проектов до взрослой «головной боли» в виде ипотеки.

Специалисты digital-продвижения рассказывают о своих идеях взаимодействия с потребителем в онлайн-каналах.

HEINEKEN и ICON: смотрим Лигу Чемпионов УЕФА как кино

Компания HEINEKEN подвела итоги федеральной рекламной кампании «Смотри как кино» в поддержку программы спонсорства Лиги Чемпионов УЕФА.

Участники стимулирующего мероприятия получили уникальную возможность испытать настоящие эмоции болельщиков футбола и выиграли эксклюзивные призы.

Компания ставила перед собой цель с помощью этой акции передать эмоциональный накал болельщиков и игроков в самых решающих моментах футбольных матчей, так как противостояние лучших клубов в Лиге Чемпионов УЕФА — это поистине драматический спортивный блокбастер.

Для того, чтобы стать частью акции и побороться за ценный эксклюзивный приз с футбольной айдентикой, каждый участник должен был зарегистрировать чек за покупку в семи крупнейших сетевых ритейлерах России — Карусель, Магнит, Лента, Пятерочка и т. д. — на промосайте и следить за борьбой команд за звание титула чемпиона Лиги УЕФА.

Цветоландия от AVANT

В агентство AVANT клиент обратился с запросом на создание сайта, который бы помог построить лагерь с доступной средой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вся работа была проделана на благотворительной основе.

Начав работу над проектом, команда первым делом изучила целевую аудиторию и информацию о лагере. На ее основании было разработано несколько стилевых и информационных концепций по реализации проекта.

Совместно с клиентом было решено остановиться на идее по созданию интерактива с сюжетной линией из «Маленького принца» — по мнению разработчиков, именно этот герой олицетворяет чистоту и бескорыстность человеческой души, стремление помогать другим, быть полезным и ответственным.

Маленький Принц встречает посетителей на главной странице. Первый экран дает краткую, но емкую информацию о том, куда попал пользователь и предлагает почитать отзывы, ознакомиться со списком тех, кто уже оказал посильную помощь проекту и т. д.

Сайт выполнен в единой Flat-концепции с элементами сторителлинга. Было принято решение построить сайт полностью на интерактивной анимации. Например, изобразить партнеров в виде божьих коровок и жучков, которые ползут и тянут за собой плашки с логотипами или надписями. Однако партнеров оказалось более 400, поэтому специалисты AVANT занялись разработкой сложного JS-решения по анимации и оптимизации загрузки такого количества данных. В итоге решение было разработано на Pixi.JS.

Несмотря на весь интерактив, главная задача сайта — привлечь внимание всех, кто может и хочет помочь построить детский лагерь. Для удобства пользователей продуманы разные варианты помощи. Можно помочь не только финансово, но и строительными материалами, оборудованием и другими ресурсами, которые необходимы в лагере детям с ограниченными возможностями здоровья.

Ипотечный тетрис: SocialCraft помогло потренироваться в обустройстве будущего «гнезда»

В апреле 2018 года ЮниКредит Банк снизил ставки по ипотеке и рефинансированию, что и стало основным поводом для привлечения дополнительного внимания клиентов.

Приобретение жилья для большинства из нас означает начало новой жизни. Раздумывая над этим инсайтом, агентство SocialCraft придумало идею вовлечь аудиторию в игровую механику, в процессе которой пользователи смогут «потренироваться» в обустройстве своего будущего «гнезда».

Многие потенциальные заемщики выросли в 90-х, поэтому в основу концепции легли символы того времени, когда они были совсем молоды. Символы, которые будут узнаваемы и вызовут у аудитории ностальгические чувства.

Андрей Иванов, исполнительный директор SocialCraft Раздумывая над тем, что было популярно в 90-х, наша креативная команда, не сговариваясь, вспомнила «Тетрис». В эту игру мы все когда-то могли рубиться часами, и даже сегодня, спустя много лет, вспоминаем о ней с теплотой и ностальгией. А потому мы решили интегрировать «тетрис» в нашу механику, чтобы напомнить аудитории о детстве, дать возможность развлечься и покреативить, а заодно и побороться за ценный приз. Так и родилась концепция «Ипотечного тетриса».

В рамках концепции был разработан лендинг с игровой механикой «Тетриса». Во время игры каждый участник зарабатывал баллы, за которые получал в награду разные элементы мебели: диваны, шкафы, стулья, аксессуары для создания уюта в квартире и прочее. Эту мебель можно было расставить по своему вкусу в развёртке квартиры. Количество комнат виртуального жилья пользователи выбирали в самом начале игры.

Участники могли поиграть в «Тетрис» в своё удовольствие без регистрации, либо зарегистрироваться через социальные сети и побороться за один из 3 денежных призов. Для участия в розыгрыше нужно было сделать расстановку, поделиться ей у себя на странице с хэштегами #ипотечныйтетрис и #юникредитбанк и собирать лайки под своей публикацией.

С одной стороны, конкурсы на лайки — это отголосок прошлого, но с другой — это возможность виртуально оценить еще не сделанный ремонт в новой квартире. Ведь после ремонта, на новоселье, люди приглашают своих друзей не только похвалиться новым приобретением, но и чтобы показать, как у них теперь уютно и красиво дома.

В качестве инструментов продвижения были выбраны традиционные промо-посты с различными динамическими имиджами и в формате «Карусели» с кнопками. Охват кампании составил почти 3,5 млн пользователей, средний CTR кампании — почти 0,1%.

Конкурс проходил с 7 мая по 7 июня, и за это время трафик пользователей составлял более 3 000 человек (из них 70% заходило на мобильную версию), а участников конкурса было больше 500. Причем, анализируя реакцию участников на проект по сопроводительным текстам к шэрам, можно быть уверенными, что проект «зашел»:

FRAUTEST- тесты быстрой диагностики от Socialist Media

Вместе с FRAUTESTи проектом «ШПИЛЬКИ|Женский журнал», команда агентства рассказала девушкам о правилах планирования беременности и показала, как удобно рассчитать дни овуляции при помощи FRAUTEST.

Как правило, взаимодействие пользователя с брендом заканчивается на уровне контактов. Но в данном проекте SocialistMedia пошли дальше и дали пользователям возможность попробовать продукт.

В рамках проекта были созданы образовательное видео на канале с интеграцией продукта и специальный лендинг для аудитории канала, где пользователи оставляли заявки для получения сэмпла.

Первая тысяча девушек, оставившая заявку на лендинге, получила сэмпл теста на овуляцию и теста на беременность в подарок.

Результаты:

Суммарное количество просмотров ролика на всех платформах: 222 417 ( kpi 170 000 просмотров, +31%)

kpi 170 000 просмотров, +31%) Глубина просмотра видео: 61% ( при хронометраже 4:49)

при хронометраже 4:49) ИтоговыйCPV: менее 1 рубля

Кол-во заявок от пользователей: 3 000 + ( kpi 1 000)

Комбинируя формат видео-интеграций и сэмплинг, агентство ведет коммуникацию с аудиторией и в онлайн-, и в офлайн-пространстве, что максимально повышает лояльность к бренду и каналу.

География через FIFA: Shazam запустил глобальный образовательный проект для детей

В рамках Чемпионата мира по футболу бренд «Растишка» совместно с Shazam и агентствами Isobar Moscow и Carat запустили уникальный образовательный проект с использованием технологии Visual Recognition. В дополненной реальности главный персонаж бренда расскажет детям о культурных особенностях стран, участвующих в чемпионате мира по футболу.

В основе проекта лежит обучающая механика, в рамках которой динозаврик Дино объяснит юным футболистам, что такое футбол, чем отличаются игры в разных странах, а также какие сборные принимают участие в Чемпионате мира.

С помощью виртуальной реальности дети получат возможность побывать в десяти странах мира, в том числе и в виртуальной России. Здесь маленькие пользователи смогут почувствовать себя болельщиками сборной, подудеть в дуделки, покричать «Оле оле оле, Россия, вперед!», окунуться в атмосферу стадиона и почувствовать себя фанатом.

Для бренда «Растишка» Shazam разработал 3 механики — «Rocket ball», «Ball out» и «Триумф». В дополненной реальности упаковка творожков и йогуртов превращается в футбольное поле. На нем в качестве игрока появляется Дино, который запускает мяч вверх. После этого мяч зависает в воздухе посреди экрана и превращается в глобус.

Ребенок может выбрать одну из стран на глобусе и отправиться в нее. Перед его глазами предстанет уникальная игровая 360 панорама, за которой можно наблюдать с помощью гироскопа. Помимо этого, на промо-зоне юный футболист также может послушать рассказ Дино об исторических и культурных особенностях выбранной страны — например, как болельщики из разных стран празднуют голы. Все механики завершаются селфи-опытом: пользователь может примерить на себя форму болельщиков из полюбившейся страны.

Wifire разыграет iPhoneX этим летом

Механика конкурса, который был запущен Wifire этим летом, проста: абонент (подключенный не менее 30 дней назад) пополняет свой лицевой счет на 2000 рублей и становится участником розыгрыша летних брендированных призов.

Все участники также имеют возможность выиграть iphone X, если будут подписаны на официальные группы Wifire в соцсетях и напишут иллюстрированный пост на тему «как я провожу это лето» с хештегами #цветнастроениялето и #wifire. Пост в соцсетях должен содержать оранжевый цвет.

Заставили говорить: Алиса продвигает тариф от «Билайн»

Накануне редакция Sostav заметила на заглавной страничке «Яндекс» рекламный баннер «Билайн», призывающий пользователя сказать Алисе «Говори, говорю» (новая кампания «Билайн», — прим. ред.). После перехода по баннеру Алиса шутливо общается с пользователем, продвигая тариф «ВСЕмое!». Подробнее на Sostav.