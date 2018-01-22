Поклонники adidas уже отстояли трехдневную очередь за новинкой, а приверженцам бренда Nike это еще только предстоит

Два конкурирующих спортивных бренда – adidas и Nike – почти одновременно вывели на рынок нестандартные модели кроссовок. Одни вдохновлялись любовью своих покупателей к видеоиграм, другие – необходимостью людей пользоваться общественным транспортом.

Nike

Известный спортивный бренд продолжает сотрудничество с баскетболистом НБА Полом Джорджем. В коллаборации с ним, а также с брендом Sony Nike представил кроссовки, вдохновившись контроллером PlayStation и отдав дань символам игры. Обувь разработана дизайнером Nike Тони Хардманом.

В дизайне кроссовок присутствуют характерные для контроллера PlayStation элементы – круг, треугольник, квадрат, Х. Также на язычке кроссовок изображены два интерактивных логотипа (на одном – лого Пола Джоржа, на другом – PlayStation). Они загораются при нажатии и светятся пульсирующим синим цветом, как и при включении консоли. Задняя часть кроссовок оснащена уникальным кодом, который можно активировать в магазине PlayStation Store, чтобы получить тему PS4 Paul George Dynamic.

adidas

adidas и управление транспорта Берлина представили кроссовки со встроенным проездным билетом на все виды общественного транспорта сроком на один год. Дизайн обуви напоминает дизайн обивки сидений в столичном метро. А выбранная цветовая гамма соотносится с главными цветами берлинского транспорта.

Цена кроссовок – 180 евро (приблизительно 12 тысяч рублей), а годовой проездной стоит 761 евро (около 52 тысячи рублей). Экономия налицо, поэтому желание купить инновационную пару обуви оказалось у многих жителей и гостей немецкой столицы.

Стоит отметить, что коллекция оказалось лимитированной, и в продажу поступило всего 500 пар кроссовок. Этим также объясняется ажиотаж, вызванный в Берлине. Жители города начали занимать очередь за три дня до старта продаж: к магазину люди приходили с палатками, креслами и спальными мешками.