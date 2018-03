Впервые эту награду в сфере веб-дизайна и разработки получило российское агентство

CSS Design Awards — международный конкурс в сфере веб-дизайна и разработки, демонстрирующий всему миру проекты, развивающие digital-индустрию.

8 марта 2018 года международный конкурс веб-дизайна CSS Design Awards объявил о победителях итогового ежегодного конкурса Designer of the Year 2017. Агентством года было признано digital-агентство из России — Red Collar, являющееся самым креативным digital-агентством в России согласно рейтингу креативности дизайн-студий Рейтинга Рунета.

Стоит отметить, что ещё никто из России не получал этой награды или наград подобного уровня в сфере веб-дизайна и разработки.

«Убежден, что дизайн — это сверхценность. То, что заставляет человека раз за разом возвращаться к бренду, влюбляет в него. И в каждом проекте мы сочетаем передовые технологии, опыт и идеи, которые цепляют и вдохновляют миллионы людей. Рад, что судьи международного конкурса так высоко оценили наши принципы и работы»,— рассказывает сооснователь и креативный директор Red Collar, Денис Ломов.

На Designer of the Year 2017 был представлен 81 участник со всего мира в трех категориях: Агентство года (Agency of the Year 2017), Студия года (Studio of the Year 2017), Соло года (Solo of the Year 2017). Номинант от России один — Red Collar.