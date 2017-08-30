"На коврике на странице 138 лежит желтый, зеленый и красный фломастер"

Янджа Винтерсоул – двухкратный победитель Международного чемпионата памяти. Теперь девушка полностью запомнила свежий каталог IKEA. Она не только рассказывает, что изображено на конкретной странице, но и с легкостью может предположить, у кого из героев каталога, например, проблемы со зрением.

Идею необычной рекламной кампании предложили в агентстве BBH. Шестого сентября во время прямой трансляции на Facebook любой желающий сможет сам задать Яндже вопросы о каталоге. В IKEA уже проверили способности девушки. В ролике видно, как сотрудники компании задают непростые вопросы о деталях каталога. Она помнит, какого цвета фломастеры на странице 138 и кто из героев каталога носит очки.

«Мы очень гордимся традиционным каталогом IKEA. Каждый год мы отмечаем его запуск, потому что он вдохновляет людей украшать их дома на протяжении многих лет. В этом году мы гордимся тем, какой веселый проект мы придумали вместе с BBH и Янджей, усилив связь между людьми и мебелью для дома. В конце концов, вдохновлять людей посмотреть на их дома по-новому всегда было главной целью каталога IKEA», - рассказал об акции Майк Кинг, ритейл-директор IKEA в Южной Азии.

Креативный директор BBH (Сингапур) Никхил Панджвани отметил, что эту удивительную идею удалось реализовать лишь потому, что клиент оказался достаточно смелым: «Отличные идеи рождаются в каждом агентстве. Но нужен отличный клиент, чтобы воплотить их в жизнь».

Любой желающий сможет убедиться в невероятных способностях Янджи шестого сентября во время прямой трансляции на Facebook.